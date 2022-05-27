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СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей
СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:51
2022-05-27T13:51
2022-05-27T13:57
общество
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.Он отметил, что при этом будет выделяться годовой доход по месту работы у супругов и несовершеннолетних детей – при наличии.Кроме того, по письменному заявлению судьи в отдельной графе могут выделяться некоторые виды доходов как его самого, так и членов семей. Например, доходы от педагогической и научной деятельности, гонорары за публикацию книг."Подготовленные законодательные предложения направлены не только на совершенствование антикоррупционных процедур, но и на повышение доверия к судебной системе. Имущественное положение судей становится прозрачным для общества", – подвел итог Груздев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
13:51 27.05.2022 (обновлено: 13:57 27.05.2022)
СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей
Правкомиссия одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Законопроект предусматривает возможность предоставления общероссийским СМИ для публикации информации о доходах, расходах и имуществе близких родственников судей: супругов и несовершеннолетних детей", – сказал Груздев, входящий в состав правкомиссии.
Он отметил, что при этом будет выделяться годовой доход по месту работы у супругов и несовершеннолетних детей – при наличии.
Кроме того, по письменному заявлению судьи в отдельной графе могут выделяться некоторые виды доходов как его самого, так и членов семей. Например, доходы от педагогической и научной деятельности, гонорары за публикацию книг.
"Подготовленные законодательные предложения направлены не только на совершенствование антикоррупционных процедур, но и на повышение доверия к судебной системе. Имущественное положение судей становится прозрачным для общества", – подвел итог Груздев.