https://ria.ru/20220527/dokhody-1791141336.html

СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей

СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей - РИА Новости, 27.05.2022

СМИ получат доступ к данным о доходах детей и супругов российских судей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:51

2022-05-27T13:51

2022-05-27T13:57

общество

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о доступе СМИ к информации о доходах членах семьи судей, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.Он отметил, что при этом будет выделяться годовой доход по месту работы у супругов и несовершеннолетних детей – при наличии.Кроме того, по письменному заявлению судьи в отдельной графе могут выделяться некоторые виды доходов как его самого, так и членов семей. Например, доходы от педагогической и научной деятельности, гонорары за публикацию книг."Подготовленные законодательные предложения направлены не только на совершенствование антикоррупционных процедур, но и на повышение доверия к судебной системе. Имущественное положение судей становится прозрачным для общества", – подвел итог Груздев.

https://ria.ru/20220524/aresty-1790387484.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия