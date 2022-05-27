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Двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения - РИА Новости, 27.05.2022
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Двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения
Двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения - РИА Новости, 27.05.2022
Двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения
Двадцать три военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 125 получили ранения, сообщила Народная... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:15
2022-05-27T19:23
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Двадцать три военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 125 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость двадцать три защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и сто двадцать пять получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
19:15 27.05.2022 (обновлено: 19:23 27.05.2022)
 
Двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения

Народная милиция: двадцать три военнослужащих ДНР погибли за неделю, 125 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Двадцать три военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 125 получили ранения, сообщила Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость двадцать три защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и сто двадцать пять получили ранения", - говорится в сообщении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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