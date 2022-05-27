Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное
Дом, обстрелянный ВСУ, Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (совпадает с мск) обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 14 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, 16.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.