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Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnr-1791249058.html
Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному
Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному
Украинские войска в 16.50 (совпадает с мск) обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 14... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:42
2022-05-27T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (совпадает с мск) обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 14 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
17:42 27.05.2022
 
Украинские войска выпустили 14 снарядов и мин по Ясиноватой и Минеральному

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный ВСУ, Ясиноватая
Дом, обстрелянный ВСУ, Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный ВСУ, Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 (совпадает с мск) обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 14 снарядов и мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, 16.50 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 17:19Специальная военная операция на Украине
Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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