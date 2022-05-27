https://ria.ru/20220527/dnr-1791234290.html

В ДНР с 20 по 26 мая погибли 104 силовика и четыре гражданских

В ДНР с 20 по 26 мая погибли 104 силовика и четыре гражданских - РИА Новости, 27.05.2022

В ДНР с 20 по 26 мая погибли 104 силовика и четыре гражданских

В Донецкой народной республике с 20 по 26 мая погибли 104 сотрудника силовых структур, 383 пострадали, кроме того, погибли семеро гражданских, 57 пострадали,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:07

2022-05-27T17:07

2022-05-27T17:09

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 20 по 26 мая погибли 104 сотрудника силовых структур, 383 пострадали, кроме того, погибли семеро гражданских, 57 пострадали, такие данные приводит аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Согласно данным на сайте омбудсмена, общее число погибших в ДНР за весь период вооруженной агрессии Украины составляет 7550, среди них 105 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия