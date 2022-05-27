11:07 27.05.2022 (обновлено: 12:15 27.05.2022)
Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими
Глава ДНР Пушилин назвал отношения с Рамзаном Кадыровым дружескими
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал дружескими отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
"У меня абсолютно со всеми, я считаю, выстраиваются взаимоотношения, в том числе, и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. То есть, да, мы находимся на связи. Да, подразделения Чечни участвовали на определенных этапах и в освобождении Мариуполя. Также они участвуют сейчас в освобождении ЛНР, отдельных городов и районов. Я считаю, здесь абсолютно хорошие, даже дружеские отношения уже выстраиваются", - сказал он в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.