Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими

"У меня абсолютно со всеми, я считаю, выстраиваются взаимоотношения, в том числе, и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. То есть, да, мы находимся на связи. Да, подразделения Чечни участвовали на определенных этапах и в освобождении Мариуполя. Также они участвуют сейчас в освобождении ЛНР, отдельных городов и районов. Я считаю, здесь абсолютно хорошие, даже дружеские отношения уже выстраиваются", - сказал он в интервью РИА Новости.