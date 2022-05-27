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Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnr-1791064297.html
Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими
Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими - РИА Новости, 27.05.2022
Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими
Глава ДНР Денис Пушилин назвал дружескими отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:07
2022-05-27T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал дружескими отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790856313.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
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"Мы находимся на связи" – Пушилин рассказал о дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым
Глава ДНР Денис Пушилин назвал дружескими отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
11:07 27.05.2022 (обновлено: 12:15 27.05.2022)
 
Пушилин назвал отношения с Кадыровым дружескими

Глава ДНР Пушилин назвал отношения с Рамзаном Кадыровым дружескими

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал дружескими отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
"У меня абсолютно со всеми, я считаю, выстраиваются взаимоотношения, в том числе, и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. То есть, да, мы находимся на связи. Да, подразделения Чечни участвовали на определенных этапах и в освобождении Мариуполя. Также они участвуют сейчас в освобождении ЛНР, отдельных городов и районов. Я считаю, здесь абсолютно хорошие, даже дружеские отношения уже выстраиваются", - сказал он в интервью РИА Новости.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:40Специальная военная операция на Украине
Украинские власти похищают людей и заставляют их воевать, заявил Кадыров
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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