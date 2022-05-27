https://ria.ru/20220527/diversiya-1791000722.html

ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму

ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму

Сохраняется угроза диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:19

2022-05-27T00:19

2022-05-27T00:20

украина

республика крым

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сохраняется угроза диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".Как сказал Кулишов, российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития.

https://ria.ru/20220527/provokatsiya-1791000091.html

украина

республика крым

россия

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украина, республика крым, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире