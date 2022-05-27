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ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
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ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму
ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму
Сохраняется угроза диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:19
2022-05-27T00:20
украина
республика крым
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сохраняется угроза диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".Как сказал Кулишов, российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития.
https://ria.ru/20220527/provokatsiya-1791000091.html
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украина, республика крым, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
00:19 27.05.2022 (обновлено: 00:20 27.05.2022)
 
ФСБ заявила об угрозе диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму

Генерал ФСБ Кулишов: сохраняется угроза диверсии Украины на транспортном коридоре в Крыму

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов
Глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сохраняется угроза диверсии спецслужб Украины на Крымском транспортном коридоре, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
Как сказал Кулишов, российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития.
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:14
Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму
 
УкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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