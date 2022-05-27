https://ria.ru/20220527/deti-1791060412.html

В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке

В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке - РИА Новости, 27.05.2022

В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке

Полиция проводит проверку после того, как четыре маленьких ребенка остались без присмотра на детской площадке в Адлерском районе Сочи, местонахождение матери до РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:55

2022-05-27T10:55

2022-05-27T10:55

краснодарский край

сочи

адлер

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как четыре маленьких ребенка остались без присмотра на детской площадке в Адлерском районе Сочи, местонахождение матери до сих пор неизвестно, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю."В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, в ходе которого четверо несовершеннолетних детей были оставлены в Адлерском районе 24 мая, около 6 часов вечера. Родителей несовершеннолетних поблизости не оказалось", - говорится в релизе.По информации главка, личность матери была установлена сразу, однако, не отыскав женщину, полицейские доставили детей в медучреждение. Как уточняет ведомство, на учете семья не состояла.

https://ria.ru/20220407/kvartira-1782255161.html

краснодарский край

сочи

адлер

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, сочи, адлер, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)