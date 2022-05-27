https://ria.ru/20220527/deti-1791060412.html
В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке
В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке - РИА Новости, 27.05.2022
В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке
Полиция проводит проверку после того, как четыре маленьких ребенка остались без присмотра на детской площадке в Адлерском районе Сочи, местонахождение матери до РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:55
2022-05-27T10:55
2022-05-27T10:55
краснодарский край
сочи
адлер
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как четыре маленьких ребенка остались без присмотра на детской площадке в Адлерском районе Сочи, местонахождение матери до сих пор неизвестно, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю."В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, в ходе которого четверо несовершеннолетних детей были оставлены в Адлерском районе 24 мая, около 6 часов вечера. Родителей несовершеннолетних поблизости не оказалось", - говорится в релизе.По информации главка, личность матери была установлена сразу, однако, не отыскав женщину, полицейские доставили детей в медучреждение. Как уточняет ведомство, на учете семья не состояла.
https://ria.ru/20220407/kvartira-1782255161.html
краснодарский край
сочи
адлер
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, адлер, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Сочи ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке
В Сочи полицейские ищут женщину, бросившую четверых детей на детской площадке