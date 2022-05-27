https://ria.ru/20220527/bolezni-1791225695.html

Украина хранила возбудителей опасных болезней с нарушениями

Украина хранила возбудителей опасных болезней с нарушениями - РИА Новости, 27.05.2022

Украина хранила возбудителей опасных болезней с нарушениями

Украина хранила возбудителей таких болезней как сибирская язва, холера и другие с грубыми нарушениями, сообщил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:43

2022-05-27T16:43

2022-05-27T16:43

украина

одесса

вашингтон (штат)

войска рхбз

в мире

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Украина хранила возбудителей таких болезней как сибирская язва, холера и другие с грубыми нарушениями, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов."Обратите внимание на доклад минздрава Украины по результатам проверки коллекции штаммов украинского противочумного института в Одессе, общий объем которой составлял 654 образца. На хранении в учреждении находилось 32 штамма сибирской язвы, 189 – туляремии, 11 – бруцеллеза, 422 – холеры. В докладе отображены грубые нарушения условий хранения микроорганизмов, отсутствие системы контроля и управления доступом и ненадлежащая работа систем вентиляции", - сказал Кириллов.Начальник войск РХБЗ уточнил, что в апреле 2017 года в результате нарушения техники безопасности в одной из лабораторий института имел место случай внутрилабораторного заражения клещевым энцефалитом.Он также добавил, что по показаниям очевидцев, в 2021 году сотрудница одной из биолабораторий Украины вынесла с территории учреждения несколько пробирок с опасными микроорганизмами. Их дальнейшая судьба неизвестна."Необходимо отметить, что все нарушения происходили в период реализации американской программы по снижению биоугрозы. Это свидетельствует о том, что официально декларируемые цели Вашингтона – всего лишь ширма для реализации незаконной военно-биологической деятельности на территории Украины", - указал генерал.По его словам, пренебрежительное отношение к обращению с патогенами, непрофессионализм и коррупция в системе исполнительной власти, а также деструктивное влияние американских кураторов несут непосредственную угрозу мирному населению Украины и стран Европы.

https://ria.ru/20220520/medvedev-1789705401.html

украина

одесса

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, одесса, вашингтон (штат), войска рхбз, в мире