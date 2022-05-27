https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html

Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом

Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом - РИА Новости, 27.05.2022

Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:44

2022-05-27T15:44

2022-05-27T16:33

экономика

антон силуанов

макдоналдс

россия

новосибирск

томск

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно хотел бы посетить ресторан после открытия сети под новым брендом.Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании."Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать", - сказал Силуанов."Я думаю там даже будут те же самые Биг маки, только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно", - отметил министр.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

https://realty.ria.ru/20220527/mcdonalds-1791040817.html

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экономика, антон силуанов, макдоналдс, россия, новосибирск, томск, mcdonald's corporation