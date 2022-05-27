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Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом - РИА Новости, 27.05.2022
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Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом
Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом - РИА Новости, 27.05.2022
Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:44
2022-05-27T16:33
экономика
антон силуанов
макдоналдс
россия
новосибирск
томск
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно хотел бы посетить ресторан после открытия сети под новым брендом.Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании."Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать", - сказал Силуанов."Я думаю там даже будут те же самые Биг маки, только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно", - отметил министр.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
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экономика, антон силуанов, макдоналдс, россия, новосибирск, томск, mcdonald's corporation
15:44 27.05.2022 (обновлено: 16:33 27.05.2022)
 
Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом

Силуанов хотел бы пойти в "Макдональдс" после открытия сети под новым брендом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ, заявил, что давно не был в McDonald's, но обязательно хотел бы посетить ресторан после открытия сети под новым брендом.
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, обновленный бренд представят в ближайшее время, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Макдональдс" ушел, пришел наш предприниматель. Я сто лет уже не был в "Макдональдсе", но после открытия хочется обязательно сходить, даже попробовать", - сказал Силуанов.
"Я думаю там даже будут те же самые Биг маки, только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше. Это будет качественнее и экологичнее – это точно", - отметил министр.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 10:05
McDonald's откроется под новым брендом в Подмосковье к середине июня
 
ЭкономикаАнтон СилуановМакдоналдсРоссияНовосибирскТомскMcDonald's Corporation
 
 
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