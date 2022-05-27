https://ria.ru/20220527/biometriya-1791002557.html

Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией

Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией - РИА Новости, 27.05.2022

Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией

Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:37

2022-05-27T00:37

2022-05-27T00:37

технологии

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

россия

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими биометрические документы, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.По его словам, продолжается внедрение автоматизированных систем паспортного контроля."Наряду с ранее установленными в терминале "С" международного аэропорта Шереметьево двадцатью автоматическими кабинами, услугами которых в прошлом году (без участия пограничников) воспользовались около 400 тысяч россиян с биометрическими паспортами, подобными системами планируется оснастить другие воздушные пункты пропуска", - отметил генерал.Также продолжается модернизация специального программного обеспечения ведомственного сегмента государственной системы миграционного и регистрационного учета, добавил Кулишов."Разработаны и внедрены технические средства, обеспечивающие функционирование механизма единой электронной визы, позволяющей иностранным гражданам въезжать в Российскую Федерацию на срок до 16 суток через 92 наиболее востребованных пункта пропуска", - сказал он.

https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html

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технологии, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, россия, москва