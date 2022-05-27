Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией
Кулишов: погранслужба ФСБ ищет техрешения для ускорения паспортного контроля с биометрией
Снятие биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими биометрические документы, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"В целях дальнейшего сокращения времени на проведение пограничных процедур ведется работа по поиску иных технических решений, позволяющих автоматизировать паспортный контроль российских и иностранных граждан, имеющих документы с биометрическими данными", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
По его словам, продолжается внедрение автоматизированных систем паспортного контроля.
"Наряду с ранее установленными в терминале "С" международного аэропорта Шереметьево двадцатью автоматическими кабинами, услугами которых в прошлом году (без участия пограничников) воспользовались около 400 тысяч россиян с биометрическими паспортами, подобными системами планируется оснастить другие воздушные пункты пропуска", - отметил генерал.
Также продолжается модернизация специального программного обеспечения ведомственного сегмента государственной системы миграционного и регистрационного учета, добавил Кулишов.
"Разработаны и внедрены технические средства, обеспечивающие функционирование механизма единой электронной визы, позволяющей иностранным гражданам въезжать в Российскую Федерацию на срок до 16 суток через 92 наиболее востребованных пункта пропуска", - сказал он.