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Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией - РИА Новости, 27.05.2022
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Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией
Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией - РИА Новости, 27.05.2022
Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией
Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:37
2022-05-27T00:37
технологии
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кулишов
россия
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими биометрические документы, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.По его словам, продолжается внедрение автоматизированных систем паспортного контроля."Наряду с ранее установленными в терминале "С" международного аэропорта Шереметьево двадцатью автоматическими кабинами, услугами которых в прошлом году (без участия пограничников) воспользовались около 400 тысяч россиян с биометрическими паспортами, подобными системами планируется оснастить другие воздушные пункты пропуска", - отметил генерал.Также продолжается модернизация специального программного обеспечения ведомственного сегмента государственной системы миграционного и регистрационного учета, добавил Кулишов."Разработаны и внедрены технические средства, обеспечивающие функционирование механизма единой электронной визы, позволяющей иностранным гражданам въезжать в Российскую Федерацию на срок до 16 суток через 92 наиболее востребованных пункта пропуска", - сказал он.
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технологии, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, россия, москва
00:37 27.05.2022
 
Погранслужба ФСБ ищет способы ускорить паспортный контроль с биометрией

Кулишов: погранслужба ФСБ ищет техрешения для ускорения паспортного контроля с биометрией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Снятие биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские пограничники ищут новые технические решения, которые помогут сделать более быстрым прохождение паспортного контроля гражданами, имеющими биометрические документы, рассказал первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"В целях дальнейшего сокращения времени на проведение пограничных процедур ведется работа по поиску иных технических решений, позволяющих автоматизировать паспортный контроль российских и иностранных граждан, имеющих документы с биометрическими данными", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.

По его словам, продолжается внедрение автоматизированных систем паспортного контроля.
"Наряду с ранее установленными в терминале "С" международного аэропорта Шереметьево двадцатью автоматическими кабинами, услугами которых в прошлом году (без участия пограничников) воспользовались около 400 тысяч россиян с биометрическими паспортами, подобными системами планируется оснастить другие воздушные пункты пропуска", - отметил генерал.
Также продолжается модернизация специального программного обеспечения ведомственного сегмента государственной системы миграционного и регистрационного учета, добавил Кулишов.
"Разработаны и внедрены технические средства, обеспечивающие функционирование механизма единой электронной визы, позволяющей иностранным гражданам въезжать в Российскую Федерацию на срок до 16 суток через 92 наиболее востребованных пункта пропуска", - сказал он.
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18 мая, 11:44
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ТехнологииОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир КулишовРоссияМосква
 
 
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