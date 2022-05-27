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В Москве отметят Всероссийский день библиотек - РИА Новости, 27.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220527/biblioteka-1791053609.html
В Москве отметят Всероссийский день библиотек
В Москве отметят Всероссийский день библиотек - РИА Новости, 27.05.2022
В Москве отметят Всероссийский день библиотек
В Москве сегодня, 27 мая, отметят Всероссийский день библиотек. О мероприятиях, подготовленных к празднику, РИА Новости сообщили в пресс-службе "Мосразвития". РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:03
2022-05-27T11:03
культура
новости культуры
москва
вена
россия
книги
общероссийский день библиотек
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве сегодня, 27 мая, отметят Всероссийский день библиотек. О мероприятиях, подготовленных к празднику, РИА Новости сообщили в пресс-службе "Мосразвития".В 19.00 в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре запланирован литературный квартирник "От Автора". Он посвящен авторской песне, стихам и прозе. Вечером, на "открытом микрофоне" все желающие смогут прочесть отрывки из любимых произведений.Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова подготовила литературно-музыкальную программу о хранителе Императорской библиотеки в Вене Готфриде ван Свитене, жившем в 18 веке. Также в программе фортепианная музыка Моцарта, Бетховена и Шуберта. Начало в 13.00.Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева проведет онлайн-экскурсию. Старт в 14.00. Зрителям расскажут об истории учреждения и покажут архивные материалы. В восточном округе "Библиотека №74" в 12.00 часов начнется экскурсия по читальным залам. В 13.00 гостей ждут в "Библиотеке №75". Там тоже будет экскурсия — объяснят, как работает современная библиотека, и поговорят о детской литературе.На севере Москвы с 14.00 до 15.00 в Библиотеке №33 имени Д.А. Фурманова сотрудники расскажут о знаменитых коллегах, а также о том, как создать положительный имидж читальни.Библиотека №65 имени М.М. Пришвина проведет виртуальное путешествие для студентов медицинского колледжа. Например, им покажут библиотеку-шар, -крепость и -мухомор. Начало в 13.00. На северо-востоке Москвы в библиотеке №63 имени И.С. Соколова-Микитова в 13.00 стартует акция "С днем рождения, библиотека!". Посетители смогут поучаствовать в литературной викторине, посмотреть на выставку старых фотографий и послушать обзор книжных новинок.А на юго-востоке, в библиотеке №108 с 13.30 до 14.30 можно посмотреть книжно-иллюстрированную выставку, которая расскажет об истории создания книгохранилищ в разных странах, а также увидеть редкие книги.
https://ria.ru/20220526/museum-1790780401.html
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Елена Громова
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новости культуры, москва, вена, россия, книги, общероссийский день библиотек
11:03 27.05.2022
 
В Москве отметят Всероссийский день библиотек

Квартирники и квесты пройдут в Москве в честь Всероссийского дня библиотек

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкспонаты музея Николая Гоголя
Экспонаты музея Николая Гоголя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве сегодня, 27 мая, отметят Всероссийский день библиотек. О мероприятиях, подготовленных к празднику, РИА Новости сообщили в пресс-службе "Мосразвития".
В 19.00 в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре запланирован литературный квартирник "От Автора". Он посвящен авторской песне, стихам и прозе. Вечером, на "открытом микрофоне" все желающие смогут прочесть отрывки из любимых произведений.
Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова подготовила литературно-музыкальную программу о хранителе Императорской библиотеки в Вене Готфриде ван Свитене, жившем в 18 веке. Также в программе фортепианная музыка Моцарта, Бетховена и Шуберта. Начало в 13.00.
Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева проведет онлайн-экскурсию. Старт в 14.00. Зрителям расскажут об истории учреждения и покажут архивные материалы.
В восточном округе "Библиотека №74" в 12.00 часов начнется экскурсия по читальным залам. В 13.00 гостей ждут в "Библиотеке №75". Там тоже будет экскурсия — объяснят, как работает современная библиотека, и поговорят о детской литературе.
Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:45Культура
Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство
На севере Москвы с 14.00 до 15.00 в Библиотеке №33 имени Д.А. Фурманова сотрудники расскажут о знаменитых коллегах, а также о том, как создать положительный имидж читальни.
Библиотека №65 имени М.М. Пришвина проведет виртуальное путешествие для студентов медицинского колледжа. Например, им покажут библиотеку-шар, -крепость и -мухомор. Начало в 13.00.
На северо-востоке Москвы в библиотеке №63 имени И.С. Соколова-Микитова в 13.00 стартует акция "С днем рождения, библиотека!". Посетители смогут поучаствовать в литературной викторине, посмотреть на выставку старых фотографий и послушать обзор книжных новинок.
А на юго-востоке, в библиотеке №108 с 13.30 до 14.30 можно посмотреть книжно-иллюстрированную выставку, которая расскажет об истории создания книгохранилищ в разных странах, а также увидеть редкие книги.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:55Культура
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску
 
КультураНовости культурыМоскваВенаРоссияКнигиОбщероссийский день библиотек
 
 
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