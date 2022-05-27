https://ria.ru/20220527/biblioteka-1791053609.html

В Москве отметят Всероссийский день библиотек

В Москве отметят Всероссийский день библиотек - РИА Новости, 27.05.2022

В Москве отметят Всероссийский день библиотек

В Москве сегодня, 27 мая, отметят Всероссийский день библиотек. О мероприятиях, подготовленных к празднику, РИА Новости сообщили в пресс-службе "Мосразвития". РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:03

2022-05-27T11:03

2022-05-27T11:03

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве сегодня, 27 мая, отметят Всероссийский день библиотек. О мероприятиях, подготовленных к празднику, РИА Новости сообщили в пресс-службе "Мосразвития".В 19.00 в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре запланирован литературный квартирник "От Автора". Он посвящен авторской песне, стихам и прозе. Вечером, на "открытом микрофоне" все желающие смогут прочесть отрывки из любимых произведений.Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова подготовила литературно-музыкальную программу о хранителе Императорской библиотеки в Вене Готфриде ван Свитене, жившем в 18 веке. Также в программе фортепианная музыка Моцарта, Бетховена и Шуберта. Начало в 13.00.Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева проведет онлайн-экскурсию. Старт в 14.00. Зрителям расскажут об истории учреждения и покажут архивные материалы. В восточном округе "Библиотека №74" в 12.00 часов начнется экскурсия по читальным залам. В 13.00 гостей ждут в "Библиотеке №75". Там тоже будет экскурсия — объяснят, как работает современная библиотека, и поговорят о детской литературе.На севере Москвы с 14.00 до 15.00 в Библиотеке №33 имени Д.А. Фурманова сотрудники расскажут о знаменитых коллегах, а также о том, как создать положительный имидж читальни.Библиотека №65 имени М.М. Пришвина проведет виртуальное путешествие для студентов медицинского колледжа. Например, им покажут библиотеку-шар, -крепость и -мухомор. Начало в 13.00. На северо-востоке Москвы в библиотеке №63 имени И.С. Соколова-Микитова в 13.00 стартует акция "С днем рождения, библиотека!". Посетители смогут поучаствовать в литературной викторине, посмотреть на выставку старых фотографий и послушать обзор книжных новинок.А на юго-востоке, в библиотеке №108 с 13.30 до 14.30 можно посмотреть книжно-иллюстрированную выставку, которая расскажет об истории создания книгохранилищ в разных странах, а также увидеть редкие книги.

https://ria.ru/20220526/museum-1790780401.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, вена, россия, книги, общероссийский день библиотек