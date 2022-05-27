https://ria.ru/20220527/bezopasnost-1791225154.html
Фальков поручил ректорам обеспечить в вузах комплексную безопасность
Фальков поручил ректорам обеспечить в вузах комплексную безопасность - РИА Новости, 27.05.2022
Фальков поручил ректорам обеспечить в вузах комплексную безопасность
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил ректорам обеспечить в университетах комплексную безопасность. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:43
2022-05-27T16:43
2022-05-27T16:43
россия
безопасность
валерий фальков
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил ректорам обеспечить в университетах комплексную безопасность."Сегодня тема безопасности актуальна как никогда. Внешние национальные угрозы - экстремизм, терроризм, "скулшутинг"*, "колумбайн"*, межнациональные и межконфессиональные конфликты - происходят при беспрецедентной гибридной войне, объявленной нашему государству. Нам нужно этому противостоять. Основы комплексной безопасности необходимо знать каждому ректору без исключения. Во всех вузах должна быть разработана своя программа, которая призвана сохранить жизни и здоровье студентов, преподавателей и сотрудников. Важно комплексно подойти к ее разработке и включить не только мероприятия по повышению уровня физической безопасности, но и по обучению сотрудников и учащихся мерам реагирования на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул Фальков, слова которого приводит пресс-служба.Минобрнауки России запускает курс повышения квалификации по теме "Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования". По итогам его прохождения участники получат знания об актуальных методах противодействия угрозам.По мнению главы минобрнауки, в современных условиях комплексная безопасность достигается работой по двум направлениям: обеспечением физической и идеологической защиты. Кроме всегда актуальной пожарной безопасности, одним из наиболее важных становится вопрос профилактики экстремизма и противодействия деструктивным призывам. Он отметил, что информационная атака, направленная на нашу страну, в первую очередь ориентирована на молодежь. Поэтому поручил ректорам проводить информационную работу и опровергать недостоверные факты, сообщает пресс-служба министерства. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, валерий фальков, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Фальков поручил ректорам обеспечить в вузах комплексную безопасность
Фальков: основы комплексной безопасности необходимо знать каждому ректору без исключения
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил
ректорам обеспечить в университетах комплексную безопасность.
"Сегодня тема безопасности актуальна как никогда. Внешние национальные угрозы - экстремизм, терроризм, "скулшутинг"*, "колумбайн"*, межнациональные и межконфессиональные конфликты - происходят при беспрецедентной гибридной войне, объявленной нашему государству. Нам нужно этому противостоять. Основы комплексной безопасности необходимо знать каждому ректору без исключения. Во всех вузах должна быть разработана своя программа, которая призвана сохранить жизни и здоровье студентов, преподавателей и сотрудников. Важно комплексно подойти к ее разработке и включить не только мероприятия по повышению уровня физической безопасности, но и по обучению сотрудников и учащихся мерам реагирования на чрезвычайные ситуации", - подчеркнул Фальков, слова которого приводит пресс-служба.
Минобрнауки России запускает курс повышения квалификации по теме "Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования". По итогам его прохождения участники получат знания об актуальных методах противодействия угрозам.
По мнению главы минобрнауки, в современных условиях комплексная безопасность достигается работой по двум направлениям: обеспечением физической и идеологической защиты. Кроме всегда актуальной пожарной безопасности, одним из наиболее важных становится вопрос профилактики экстремизма и противодействия деструктивным призывам. Он отметил, что информационная атака, направленная на нашу страну, в первую очередь ориентирована на молодежь. Поэтому поручил ректорам проводить информационную работу и опровергать недостоверные факты, сообщает пресс-служба министерства.
* Запрещенная в России террористическая организация.