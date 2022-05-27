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В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины
Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:28
2022-05-27T10:28
россия
тюменская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, сообщили РИА Новости в департамента соцразвития.Чаще всего прибывающих принимают родственники, а тех, кому остановиться негде, размещают в пунктах временного проживания."На 26 мая за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 571 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область, из них 146 - дети. В трех пунктах временного размещения в Тюмени проживают 100 человек", - сообщили в пресс-службе департамента.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791038623.html
россия
тюменская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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россия, тюменская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
10:28 27.05.2022
 
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины

В Тюменскую область самостоятельно прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, сообщили РИА Новости в департамента соцразвития.
Чаще всего прибывающих принимают родственники, а тех, кому остановиться негде, размещают в пунктах временного проживания.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"На 26 мая за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 571 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область, из них 146 - дети. В трех пунктах временного размещения в Тюмени проживают 100 человек", - сообщили в пресс-службе департамента.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
 
РоссияТюменская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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