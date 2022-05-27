https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791049057.html
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины
Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:28
2022-05-27T10:28
2022-05-27T10:28
россия
тюменская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5a73a0474b922f3f646b57cea9ec671.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, сообщили РИА Новости в департамента соцразвития.Чаще всего прибывающих принимают родственники, а тех, кому остановиться негде, размещают в пунктах временного проживания."На 26 мая за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 571 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область, из них 146 - дети. В трех пунктах временного размещения в Тюмени проживают 100 человек", - сообщили в пресс-службе департамента.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791038623.html
россия
тюменская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_66daa29e32995470902db1776e61df9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюменская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины
В Тюменскую область самостоятельно прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины