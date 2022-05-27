https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791049057.html

В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины

В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022

В Тюменскую область прибыли более 570 беженцев из Донбасса и Украины

Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:28

2022-05-27T10:28

2022-05-27T10:28

россия

тюменская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ТЮМЕНЬ, 27 мая - РИА Новости. Самостоятельно прибыли в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и с Украины более 570 человек, им оказывается всесторонняя поддержка со стороны социальных служб региона, сообщили РИА Новости в департамента соцразвития.Чаще всего прибывающих принимают родственники, а тех, кому остановиться негде, размещают в пунктах временного проживания."На 26 мая за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 571 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область, из них 146 - дети. В трех пунктах временного размещения в Тюмени проживают 100 человек", - сообщили в пресс-службе департамента.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791038623.html

россия

тюменская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюменская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию