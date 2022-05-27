https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791020664.html

В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 27.05.2022

В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:21

2022-05-27T08:21

2022-05-27T08:21

россия

украина

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2 140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220526/bezhentsy-1790769227.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество