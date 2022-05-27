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В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:21
2022-05-27T08:21
россия
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2 140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
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россия
украина
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россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
08:21 27.05.2022
 
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило полтора миллиона

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети"
Автобус с табличками Эвакуация и Дети - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2 140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 09:14Специальная военная операция на Украине
Размещенные в Херсонской области беженцы из Мариуполя возвращаются домой
 
РоссияУкраинаДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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