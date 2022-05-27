https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791020664.html
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:21
2022-05-27T08:21
2022-05-27T08:21
россия
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_186:479:2976:2048_1920x0_80_0_0_0e690b3772fa5213dcc202ced9f60ce0.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."За сутки границу России пересекли 19 553 беженцев из Донбасса и с Украины, из них 2 140 детей. Всего пересекли границу РФ 1 502 000 человек, среди них более 247 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220526/bezhentsy-1790769227.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c5fd4bc003c34d9c8fd2b8a9a2b4784d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
В Россию прибыло полтора миллиона беженцев из Донбасса и с Украины
Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило полтора миллиона