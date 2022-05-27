https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

Беженка из Донбасса рассказала о зверствах украинских националистов

Беженка из Донбасса рассказала о зверствах украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022

Беженка из Донбасса рассказала о зверствах украинских националистов

Беженка из Донбасса, 22-летняя Фатима Зульфугар, переселившаяся после событий 2014 года с семьей в Азербайджан, рассказала корреспонденту РИА Новости о жизни на РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:38

2022-05-27T14:38

2022-05-27T14:38

в мире

владимир путин

донбасс

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азербайджан

ситуация в днр и лнр

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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Беженка из Донбасса, 22-летняя Фатима Зульфугар, переселившаяся после событий 2014 года с семьей в Азербайджан, рассказала корреспонденту РИА Новости о жизни на востоке Украины до 2014 года и условиях, в которых в течение трех дней содержался ее отец в плену украинских националистов."События в Донбассе стали абсолютной неожиданностью. Я родилась и выросла в этом регионе. Когда мы уезжали, Донбасс был обычной украинской провинцией, где жило население, не слышавшее даже слова "сепаратизм". За все время проживания в Донбассе я ни разу не почувствовала атмосферы какого-либо рода сепаратизма или враждебности к Украине. Наш дом находился недалеко от воинской части города Ждановка (в Донецкой народной республике), где-то в одном километре от нее. Впоследствии там были размещены "антисепаратистские" войска, направленные с запада Украины. Когда звуки стрельбы стали приближаться, нам пришлось бежать. Только отец не смог выехать с нами из-за проблем с документами", - рассказала собеседница агентства.По словам Фатимы, ее отец должен был выехать в Алчевск (в Луганской народной республике), а потом в Киев, чтобы оформить документы для загранпаспорта, затем снова вернуться, пересечь российскую границу и приехать в Азербайджан. Именно из-за замысловатости его перемещений, из-за того, что он пересекал границу и его внешний вид не соответствовал славянскому типу, он был задержан солдатами "антисепаратистских" сил в качестве "российского координатора"."Несмотря на то, что не было найдено никаких доказательств относительно его координаторской деятельности, его держали в плену и пытали в течение 3 дней. Позже мой отец расскажет мне, что собственными глазами видел, каким образом убивали невинных граждан Донбасса, которые содержались вместе с ним. Украинские солдаты заставляли своих соотечественников танцевать, пока сами выпускали пули из автоматов, и этот процесс продолжался вплоть до смерти пленного. На головы людей надевали мешки и убивали одного за другим, в то время как другие пленники были вынуждены смотреть на это. Они угрожали вырезать им внутренние органы, а беременных женщин насиловали и сбрасывали их тела в общую яму в поселке Коммунар" – отметила беженка. В начале конфликта в Донбассе поселок Коммунар находился под контролем украинских боевиков. Осенью 2014 года он перешёл под контроль сил ДНР и там были найдены стихийные захоронения.Донетчан убивали без причины, называя их "москалями", "русскими", продолжила Фатима. "Так могли поступить нацисты, только люди с больной идеологией. Моему отцу просто повезло, что он смог выбраться из плена. Помимо того, что украинцы попросту не нашли каких-либо доказательств его "координаторства", это было просто чудо. Он вновь обрел свободу, отдав деньги и несколько пачек сигарет, но после увиденного у него развился сахарный диабет", - сказала бывшая жительница Донбасса.По ее словам, только очевидцы тех зверств могут понять суть термина "денацификация", который сегодня в своих речах повторяет президент России Владимир Путин. "Сейчас зверства, которые мой отец видел в 2014 году, приписывают российской армии, страны мира, исходя из этого, массово сочувствуют Украине, помогают ей, называют ее солдат героями… Но всех ли солдат можно назвать героями? Все ли они адекватные?" – отметила Фатима.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

https://ria.ru/20220527/pushilin-1791048553.html

https://ria.ru/20220526/kadyrov-1790856313.html

https://ria.ru/20220518/azov-1789192529.html

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в мире, владимир путин, донбасс, украина, азербайджан, ситуация в днр и лнр