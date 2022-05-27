https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791297553.html

Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии

Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии - РИА Новости, 27.05.2022

Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:26

2022-05-27T19:26

2022-05-27T19:26

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить ПЦР-тесты для въезда в страну, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В том числе, по информации пресс-службы, главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов на коронавирус для въезда в Белоруссию.По данным пресс-службы, на совещании рассмотрены вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях."Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством президента, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.

https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791269875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, белоруссия, россия