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Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии - РИА Новости, 27.05.2022
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Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии
Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии - РИА Новости, 27.05.2022
Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:26
2022-05-27T19:26
в мире
здоровье - общество
владимир путин
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россия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить ПЦР-тесты для въезда в страну, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В том числе, по информации пресс-службы, главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов на коронавирус для въезда в Белоруссию.По данным пресс-службы, на совещании рассмотрены вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях."Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством президента, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, белоруссия, россия
19:26 27.05.2022
 
Белоруссия сняла ограничения для въезда и пребывания граждан Литвы и Латвии

Лукашенко поручил снять барьеры для граждан Литвы и Латвии для их въезда в Белоруссию

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для граждан Литвы и Латвии для въезда и их пребывания в республике, а также отменить ПЦР-тесты для въезда в страну, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Александр Лукашенко актуализировал задачи для внешнеполитического ведомства. Обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии. Александр Лукашенко поручил снять барьеры и блокировки для жителей этих соседних стран", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего у главы государства оперативного совещания по актуальным вопросам с представителями правительства и администрации президента.
В том числе, по информации пресс-службы, главой государства принято решение об отмене ПЦР-тестов на коронавирус для въезда в Белоруссию.
По данным пресс-службы, на совещании рассмотрены вопросы противодействия санкциям, функционирования финансового сектора, состояния дел на крупных промышленных предприятиях.
"Отдельной темой стали договоренности по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным в начале недели. Это, в частности, работа над совместными проектами в сфере импортозамещения, военно-техническое сотрудничество. Поднимался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством президента, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы.
 
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