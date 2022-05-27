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Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск - РИА Новости, 27.05.2022
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Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск
Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск
Запланированное создание в вооруженных силах Белоруссии южного оперативного командования предусматривает формирование соответствующей группировки войск, заявил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:03
2022-05-27T15:10
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Запланированное создание в вооруженных силах Белоруссии южного оперативного командования предусматривает формирование соответствующей группировки войск, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Создание южного оперативного командования подразумевает создание не только органа военного управления, но и ряда воинских частей и подразделений по видам вооруженных сил и родам войск", - написал он в своем Twitter.Представитель минобороны пояснил, что органы военного управления обеспечивают управление подчинёнными воинскими частями и подразделениями."То есть создание южного оперативного командования - задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск", - констатировал он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование. По его словам, уже сегодня, даже еще не создав такое оперативное командование, белорусские военные вынуждены оперативно, на ходу отрабатывать защиту южных рубежей.До этого, в январе, Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, туда направлен дополнительный контингент вооруженных сил и нужно ускоренно создавать группировку для прикрытия этого района. Для "прикрытия южного направления" на юге республики у границ с Украиной были переброшены батальонно-тактические группы, которые находятся там на ротационной основе.
https://ria.ru/20220523/samolety-1790255398.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
15:03 27.05.2022 (обновлено: 15:10 27.05.2022)
 
Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск

Министерство обороны Белоруссии сообщило о плане создания южной группировки войск

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений . Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Запланированное создание в вооруженных силах Белоруссии южного оперативного командования предусматривает формирование соответствующей группировки войск, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Создание южного оперативного командования подразумевает создание не только органа военного управления, но и ряда воинских частей и подразделений по видам вооруженных сил и родам войск", - написал он в своем Twitter.
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Представитель минобороны пояснил, что органы военного управления обеспечивают управление подчинёнными воинскими частями и подразделениями.
"То есть создание южного оперативного командования - задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск", - констатировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование. По его словам, уже сегодня, даже еще не создав такое оперативное командование, белорусские военные вынуждены оперативно, на ходу отрабатывать защиту южных рубежей.
До этого, в январе, Лукашенко заявил, что Белоруссия укрепляет государственную границу с Украиной, туда направлен дополнительный контингент вооруженных сил и нужно ускоренно создавать группировку для прикрытия этого района. Для "прикрытия южного направления" на юге республики у границ с Украиной были переброшены батальонно-тактические группы, которые находятся там на ротационной основе.
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