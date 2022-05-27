13:50 27.05.2022 (обновлено: 14:27 27.05.2022)
Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций
Лукашенко: в мире много государств, готовых развивать отношения, помимо стран-членов ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно государств, которые готовы развивать равноправные и уважительные отношения.
"Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций мы не должны замкнуться... в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимовыгодные отношения", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
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