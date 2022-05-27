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Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций - РИА Новости, 27.05.2022
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Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций
Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:50
2022-05-27T14:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно государств, которые готовы развивать равноправные и уважительные отношения."Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций мы не должны замкнуться... в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимовыгодные отношения", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
13:50 27.05.2022 (обновлено: 14:27 27.05.2022)
 
Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций

Лукашенко: в мире много государств, готовых развивать отношения, помимо стран-членов ЕАЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно государств, которые готовы развивать равноправные и уважительные отношения.
"Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций мы не должны замкнуться... в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимовыгодные отношения", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
Порт города Хайфа. Архив - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 20:26Сказано в эфире
"В ЕАЭС стоит очень длинная очередь". Эксперт о торговле России и ИзраиляИзраиль и ЕАЭС продвинулись к заключению соглашения о зоне свободной торговли, сообщил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне. Генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в эфире радио Sputnik разъяснил взаимную выгоду от создания такой зоны.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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