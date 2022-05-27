https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791140910.html

Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций

Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций - РИА Новости, 27.05.2022

Лукашенко призвал искать новых торговых партнеров вне ЕАЭС из-за санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:50

2022-05-27T13:50

2022-05-27T14:27

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил партнерам по ЕАЭС, что в условиях западных санкций нельзя замыкаться в рамках союза: в мире достаточно государств, которые готовы развивать равноправные и уважительные отношения."Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций мы не должны замкнуться... в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные, уважительные взаимовыгодные отношения", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575070623.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко