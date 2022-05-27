https://ria.ru/20220527/belgorod-1791328447.html

ВСУ обстреляли белгородское село Нехотеевка, повреждены газопровод и ЛЭП

ВСУ обстреляли белгородское село Нехотеевка, повреждены газопровод и ЛЭП - РИА Новости, 27.05.2022

ВСУ обстреляли белгородское село Нехотеевка, повреждены газопровод и ЛЭП

В селе Нехотеевка Белгородского района после обстрела повреждены 8 домовладений, газопровод и ЛЭП, есть пострадавший мужчина, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T21:15

2022-05-27T21:15

2022-05-27T21:29

происшествия

жкх

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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. В селе Нехотеевка Белгородского района после обстрела повреждены 8 домовладений, газопровод и ЛЭП, есть пострадавший мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.В белгородском селе Нехотеевка введен режим ЧС, губернатор в четверг потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам.

https://ria.ru/20220526/belgorod-1790932649.html

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происшествия, жкх