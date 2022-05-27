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Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 27.05.2022
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Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США
Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США - РИА Новости, 27.05.2022
Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США
Президент США Джо Байден заявил о признаках прогресса в борьбе с инфляцией, но признал, что ее уровень все еще слишком высокий. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:03
2022-05-27T18:09
цены на нефть
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россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о признаках прогресса в борьбе с инфляцией, но признал, что ее уровень все еще слишком высокий.Он сослался на опубликованные в пятницу данные, согласно которым один из ключевых инфляционных индикаторов снизился в годовом выражении до примерно 4% с 6% в предшествующие три месяца."Снижение инфляции – это знак прогресса, хотя нам еще предстоит много работы... Инфляция все еще слишком высока", - говорится в заявлении Байдена.Президент США называет одним из главных инфляционных факторов российскую операцию на Украине и сопровождающие ее экономические санкции. Его критики доказывают, что рост цен обусловлен в первую очередь триллионными вливаниями в американскую экономику в период коронавирусной пандемии.Байден назвал обуздание инфляции своим приоритетом и пообещал добиваться этого, расширяя независимость Федеральной резервной системы, снижая издержки домохозяйств и сокращая дефицит бюджета.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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цены на нефть, владимир путин, россия, сша, украина, джо байден
18:03 27.05.2022 (обновлено: 18:09 27.05.2022)
 
Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США

Джо Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией, но признал, что она высокая

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил о признаках прогресса в борьбе с инфляцией, но признал, что ее уровень все еще слишком высокий.
Он сослался на опубликованные в пятницу данные, согласно которым один из ключевых инфляционных индикаторов снизился в годовом выражении до примерно 4% с 6% в предшествующие три месяца.
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"Снижение инфляции – это знак прогресса, хотя нам еще предстоит много работы... Инфляция все еще слишком высока", - говорится в заявлении Байдена.
Президент США называет одним из главных инфляционных факторов российскую операцию на Украине и сопровождающие ее экономические санкции. Его критики доказывают, что рост цен обусловлен в первую очередь триллионными вливаниями в американскую экономику в период коронавирусной пандемии.
Байден назвал обуздание инфляции своим приоритетом и пообещал добиваться этого, расширяя независимость Федеральной резервной системы, снижая издержки домохозяйств и сокращая дефицит бюджета.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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