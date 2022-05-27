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Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США - РИА Новости, 27.05.2022
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Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США
Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США - РИА Новости, 27.05.2022
Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США
Президенту США Джо Байдену не удалось найти выход из кризиса на Украине дипломатическим путем и предотвратить прокси-войну с Россией, пишет в статье для журнала РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:00
2022-05-27T07:48
в мире
джо байден
сша
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украина
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не удалось найти выход из кризиса на Украине дипломатическим путем и предотвратить прокси-войну с Россией, пишет в статье для журнала American Conservative Брэдли Девлин.По его словам, после плохо подготовленного вывода американских войск из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сосредоточится на внутренней политике, однако эти ожидания не оправдались. Автор публикации считает, что военная поддержка Киева администрацией Байдена привела к резкому ухудшению отношений с Москвой.Обозреватель подчеркнул, ссылаясь на социологический опрос Associated Press, что сейчас для американцев важнее спасение экономики, чем "наказание" России."Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения", — заключил автор.Вашингтон и союзники по НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине продолжают поставлять в страну оружие. Москва неоднократно предупреждала, что накачивание Украины западными вооружениями только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220526/proval-1790757398.html
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в мире, джо байден, сша, россия, украина, нато
07:00 27.05.2022 (обновлено: 07:48 27.05.2022)
 
Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США

TAC: Байден не смог решить кризис на Украине дипломатией и допустил прокси-войну с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не удалось найти выход из кризиса на Украине дипломатическим путем и предотвратить прокси-войну с Россией, пишет в статье для журнала American Conservative Брэдли Девлин.
По его словам, после плохо подготовленного вывода американских войск из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сосредоточится на внутренней политике, однако эти ожидания не оправдались. Автор публикации считает, что военная поддержка Киева администрацией Байдена привела к резкому ухудшению отношений с Москвой.

"Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной", — отметил Девлин.

Обозреватель подчеркнул, ссылаясь на социологический опрос Associated Press, что сейчас для американцев важнее спасение экономики, чем "наказание" России.
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"Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения", — заключил автор.
Вашингтон и союзники по НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине продолжают поставлять в страну оружие. Москва неоднократно предупреждала, что накачивание Украины западными вооружениями только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
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