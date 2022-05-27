07:00 27.05.2022 (обновлено: 07:48 27.05.2022)
Байден проявил некомпетентность в ситуации на Украине, заявили в США
TAC: Байден не смог решить кризис на Украине дипломатией и допустил прокси-войну с Россией
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не удалось найти выход из кризиса на Украине дипломатическим путем и предотвратить прокси-войну с Россией, пишет в статье для журнала American Conservative Брэдли Девлин.
По его словам, после плохо подготовленного вывода американских войск из Афганистана появилась надежда, что Белый дом сосредоточится на внутренней политике, однако эти ожидания не оправдались. Автор публикации считает, что военная поддержка Киева администрацией Байдена привела к резкому ухудшению отношений с Москвой.
"Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной", — отметил Девлин.
"Вашингтон не стремится пересматривать свои приоритеты, а поэтому ситуация может серьезно ухудшиться, прежде чем начнутся какие-то улучшения", — заключил автор.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.