https://ria.ru/20220527/barter-1791009189.html

Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти

Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти - РИА Новости, 27.05.2022

Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти

Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:29

2022-05-27T03:29

2022-05-27T03:45

экономика

александр новак

иран

россия

тегеран (город)

в мире

москва

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.Как отмечается, на полях встречи постоянной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил, что оба государства согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Фатеми Амина подчеркнул, что также Тегерану понадобится цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций, заключил он.Ранее в Иран прибыл вице-премьер Александр Новак, он принял участие в торговом форуме двух стран.

https://ria.ru/20220526/iran-1790857986.html

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экономика, александр новак, иран, россия, тегеран (город), в мире, москва