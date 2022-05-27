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Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти - РИА Новости, 27.05.2022
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Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти
Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти - РИА Новости, 27.05.2022
Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти
Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:29
2022-05-27T03:45
экономика
александр новак
иран
россия
тегеран (город)
в мире
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.Как отмечается, на полях встречи постоянной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил, что оба государства согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Фатеми Амина подчеркнул, что также Тегерану понадобится цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций, заключил он.Ранее в Иран прибыл вице-премьер Александр Новак, он принял участие в торговом форуме двух стран.
https://ria.ru/20220526/iran-1790857986.html
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экономика, александр новак, иран, россия, тегеран (город), в мире, москва
03:29 27.05.2022 (обновлено: 03:45 27.05.2022)
 
Иран планирует обменивать российскую сталь на автозапчасти

Press TV: Иран планирует по бартеру обменивать российскую сталь на автозапчасти

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иран и Россия могут ввести бартерную торговлю, которая позволит Тегерану импортировать сталь, а Москве — автозапчасти и газовые турбины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резу Фатеми Амина.
Как отмечается, на полях встречи постоянной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр заявил, что оба государства согласились ввести бартерную торговлю для некоторых категорий товаров, в том числе для российской стали. По его словам, Иран нуждается в импорте сырья для металлургического и горнодобывающего секторов. Фатеми Амина подчеркнул, что также Тегерану понадобится цинк, свинец, алюминий для удовлетворения внутреннего спроса.
Министр добавил, что в обмен на российскую металлургическую продукцию его страна может экспортировать запчасти для автомобилей и газовые турбины. Некоторые иранские компании уже подписали контракты на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций, заключил он.
Ранее в Иран прибыл вице-премьер Александр Новак, он принял участие в торговом форуме двух стран.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 14:46
В РЭЦ заявили, что Иран готов поставлять свои товары в Россию
 
ЭкономикаАлександр НовакИранРоссияТегеран (город)В миреМосква
 
 
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