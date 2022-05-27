https://ria.ru/20220527/banki-1791115864.html
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие" - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"
Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:47
2022-05-27T12:47
2022-05-27T12:51
открытие (банк)
экономика
втб
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Действительно, эта тема находится в обсуждении. Действительно, и перед президентом эта тема озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы",- сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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открытие (банк), экономика, втб, владимир путин, дмитрий песков
12:47 27.05.2022 (обновлено: 12:51 27.05.2022)
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"
Песков: Путин в курсе планов по объединению банков ВТБ и "Открытие", идет обсуждение