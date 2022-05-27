https://ria.ru/20220527/banki-1791115864.html

В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"

В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие" - РИА Новости, 27.05.2022

В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"

Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:47

2022-05-27T12:47

2022-05-27T12:51

открытие (банк)

экономика

втб

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Действительно, эта тема находится в обсуждении. Действительно, и перед президентом эта тема озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы",- сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173878.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

открытие (банк), экономика, втб, владимир путин, дмитрий песков