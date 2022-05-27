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В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие" - РИА Новости, 27.05.2022
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В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие" - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"
Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:47
2022-05-27T12:51
открытие (банк)
экономика
втб
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Действительно, эта тема находится в обсуждении. Действительно, и перед президентом эта тема озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы",- сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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открытие (банк), экономика, втб, владимир путин, дмитрий песков
12:47 27.05.2022 (обновлено: 12:51 27.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали планы по объединению банков ВТБ и "Открытие"

Песков: Путин в курсе планов по объединению банков ВТБ и "Открытие", идет обсуждение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе объединения банков ВТБ и "Открытие", тема обсуждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, эта тема находится в обсуждении. Действительно, и перед президентом эта тема озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы",- сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 15:46
Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ
 
Открытие (банк)ЭкономикаВТБВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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