https://ria.ru/20220527/azurair-1791089682.html
Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса
Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса - РИА Новости, 27.05.2022
Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса
Российская авиакомпания Azur Air запустит рейсы в турецкий Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод на самолете в компоновке РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
2022-05-27T13:01
туризм
бодрум
azur air
турция
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москва
красноярск
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air запустит рейсы в турецкий Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод на самолете в компоновке Full Business без эконом-класса, сообщает перевозчик."Azur Air в сезоне лето-2022 будет летать в Бодрум на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее — Black Jet", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что лайнер рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.Рейсы из Москвы стартуют с 28 мая с частотой три раза в неделю. Программа полетов из Красноярска начнется 31 мая, из Екатеринбурга — 1 июня, из Новосибирска — 3 июня, из Минеральных Вод — 4 июня. Билеты можно приобрести у туроператоров или на официальном сайте авиакомпании.Сейчас Azur Air также летает в турецкую Анталью. На этом направлении эксплуатируются самолеты, в которых есть места только эконом-класса.
https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бодрум, azur air, турция, пассажиры, москва, красноярск, екатеринбург, новосибирск, минеральные воды, новости - туризм, туризм, туристы, эконом-класс
Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса
Azur Air запускает рейсы из российских городов в Бодрум на самолетах бизнес-класса
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air запустит рейсы в турецкий Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод на самолете в компоновке Full Business без эконом-класса, сообщает перевозчик.
"Azur Air в сезоне лето-2022 будет летать в Бодрум на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее — Black Jet", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что лайнер рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.
Рейсы из Москвы стартуют с 28 мая с частотой три раза в неделю. Программа полетов из Красноярска начнется 31 мая, из Екатеринбурга — 1 июня, из Новосибирска — 3 июня, из Минеральных Вод — 4 июня. Билеты можно приобрести у туроператоров или на официальном сайте авиакомпании.
Сейчас Azur Air также летает в турецкую Анталью. На этом направлении эксплуатируются самолеты, в которых есть места только эконом-класса.