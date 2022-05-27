https://ria.ru/20220527/azurair-1791089682.html

Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса

Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса - РИА Новости, 27.05.2022

Azur Air запустит рейсы в Бодрум на самолете бизнес-класса

Российская авиакомпания Azur Air запустит рейсы в турецкий Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод на самолете в компоновке РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

2022-05-27T13:01

туризм

бодрум

azur air

турция

пассажиры

москва

красноярск

екатеринбург

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиакомпания Azur Air запустит рейсы в турецкий Бодрум из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска и Минеральных Вод на самолете в компоновке Full Business без эконом-класса, сообщает перевозчик."Azur Air в сезоне лето-2022 будет летать в Бодрум на самолете Boeing 757-200 в специальной черной ливрее — Black Jet", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что лайнер рассчитан на перевозку 72 пассажиров в салоне бизнес-класса.Рейсы из Москвы стартуют с 28 мая с частотой три раза в неделю. Программа полетов из Красноярска начнется 31 мая, из Екатеринбурга — 1 июня, из Новосибирска — 3 июня, из Минеральных Вод — 4 июня. Билеты можно приобрести у туроператоров или на официальном сайте авиакомпании.Сейчас Azur Air также летает в турецкую Анталью. На этом направлении эксплуатируются самолеты, в которых есть места только эконом-класса.

https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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