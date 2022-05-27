https://ria.ru/20220527/azovstal-1791036562.html

Мариупольцы не хотят восстанавливать завод "Азовсталь", заявил Пушилин

Мариупольцы не хотят восстанавливать завод "Азовсталь", заявил Пушилин - РИА Новости, 27.05.2022

Мариупольцы не хотят восстанавливать завод "Азовсталь", заявил Пушилин

Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод "Азовсталь" из соображений экологии, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:48

2022-05-27T09:48

2022-05-27T12:17

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донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод "Азовсталь" из соображений экологии, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Он сообщил, что "плюс росло количество онкологических заболеваний, в принципе оно зашкаливало даже по отношению к другим промышленным городам". "Связано это было, в свою очередь, с тем, что завод строился без учета экологических норм, без учета "розы ветров". То есть, по сути, все загрязнение шло на город и на море", — сказал Пушилин.Он сообщил, что "местные жители склоняются к тому, что его восстанавливать не нужно, и в планах, там несколько вариантов было: на месте "Азовстали" построить или технопарк, или, наоборот, парковую зону, или жилой какой-то массив"."Это те варианты, которые в принципе будут рассматриваться в окончательном виде, и уже жители Мариуполя будут принимать решение", — отметил глава ДНР.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

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азовсталь

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"Завод был основным загрязнителем окружающей среды" – Пушилин об отказе местных жителей восстанавливать "Азовсталь" Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод "Азовсталь" из соображений экологии, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-27T09:48 true PT1M51S

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Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, азовсталь