https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html

Действия Германии против России поставили Австрию под удар, пишет Bloomberg

Действия Германии против России поставили Австрию под удар, пишет Bloomberg - РИА Новости, 27.05.2022

Действия Германии против России поставили Австрию под удар, пишет Bloomberg

Австрия рискует стать заложницей направленной против России политики Германии: под угрозой может оказаться газовое хранилище Хайдах — крупнейшее в Центральной... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:28

2022-05-27T12:28

2022-05-27T17:10

экономика

россия

австрия

газпром

еврокомиссия

берлин (город)

цены на нефть

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Австрия рискует стать заложницей направленной против России политики Германии: под угрозой может оказаться газовое хранилище Хайдах — крупнейшее в Центральной Европе, пишет Bloomberg. "Газовое хранилище Хайдах, подключенное только к немецкой энергосистеме, вряд ли будет заполнено после того, как Москва прекратила поставки газа в подразделение Gazprom Germania, захваченное правительством Германии", — говорится в публикации.Европейцам необходимо создать запасы топлива, чтобы поддерживать свою промышленность и не замерзнуть следующей зимой, но действия Берлина лишили Вену жизненно важных поставок, отметил журналист. В статье указывается, что Австрия получает около 80 процентов своего газа из России и отключение ее от крупнейшего поставщика приведет к рецессии в стране."Газпром" отказался от немецкой "дочки" Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в компании обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли предприятие под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.На фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам. В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.

https://ria.ru/20220526/gaz-1790766426.html

https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, австрия, газпром, еврокомиссия, берлин (город), цены на нефть