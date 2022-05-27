12:28 27.05.2022 (обновлено: 17:10 27.05.2022)
Действия Германии против России поставили Австрию под удар, пишет Bloomberg
Bloomberg заявил, что антироссийские шаги Германии вредят Австрии
Вид на Вену
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Австрия рискует стать заложницей направленной против России политики Германии: под угрозой может оказаться газовое хранилище Хайдах — крупнейшее в Центральной Европе, пишет Bloomberg.
"Газовое хранилище Хайдах, подключенное только к немецкой энергосистеме, вряд ли будет заполнено после того, как Москва прекратила поставки газа в подразделение Gazprom Germania, захваченное правительством Германии", — говорится в публикации.
"Газовое хранилище Хайдах, подключенное только к немецкой энергосистеме, вряд ли будет заполнено после того, как Москва прекратила поставки газа в подразделение Gazprom Germania, захваченное правительством Германии", — говорится в публикации.
Европейцам необходимо создать запасы топлива, чтобы поддерживать свою промышленность и не замерзнуть следующей зимой, но действия Берлина лишили Вену жизненно важных поставок, отметил журналист.
В статье указывается, что Австрия получает около 80 процентов своего газа из России и отключение ее от крупнейшего поставщика приведет к рецессии в стране.
В статье указывается, что Австрия получает около 80 процентов своего газа из России и отключение ее от крупнейшего поставщика приведет к рецессии в стране.
"Газпром" отказался от немецкой "дочки" Gazprom Germania в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в компании обысках. А уже 4 апреля власти страны взяли предприятие под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.
На фоне западных санкций из-за спецоперации на Украине Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила несколько разъяснений по новой системе оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли введенным санкциям открытие рублевого счета.