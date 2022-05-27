https://ria.ru/20220527/avito-1791180088.html

Платформа "Авито" перешагнула рубеж в 100 миллионов размещенных объявлений

Платформа "Авито" перешагнула рубеж в 100 миллионов размещенных объявлений - РИА Новости, 27.05.2022

Платформа "Авито" перешагнула рубеж в 100 миллионов размещенных объявлений

Платформа для коммерции "Авито", одна из крупнейших российских ИТ-компаний, зафиксировала рекордное количество объявлений, размещенных частными продавцами и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:07

2022-05-27T15:07

2022-05-27T15:07

новости компаний - экономика

авито

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа для коммерции "Авито", одна из крупнейших российских ИТ-компаний, зафиксировала рекордное количество объявлений, размещенных частными продавцами и компаниями — более 100 миллионов, сообщает компания.За период с января по май текущего года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более, чем вдвое по сравнению с 2021 и 2020 годами: количество активных пользователей площадки выросло более, чем на 20%. Среднее число добавленных объявлений в день составило свыше 760 тысяч, а в конце мая был зафиксирован почти 1 миллион новых размещений в день, отметили в "Авито"."Каждую секунду на платформе проходит более 7 сделок. На днях мы перешагнули рубеж в 100 миллионов объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год. "Авито" сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Двадцать миллионов частных продавцов и более 3 миллионов бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса", - приводится в сообщении комментарий коммерческого директора "Авито" Игоря Макарова.По его словам, "Авито" — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. "Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка", - подчеркнул он.В связи с достижением рекордных показателей роста "Авито" планирует поощрить частных клиентов и компании, которые разместят новые объявления на "Авито" в период с 14:00 26 мая по 14:00 2 июня. Эти объявления попадут в пул, и далее в случайном порядке будут определены по 10 победителей среди частных продавцов и компаний. Победители получат подарки от пяти бизнес-направлений сервиса - сертификаты на путешествие от "Авито Недвижимость", комплект летней резины и специальная программа от "Авито Авто", электросамокаты от "Авито Товары", консультации от авитологов от "Авито Работа" и коучей от "Авито Услуги".Организатор конкурса - ООО "КЕХ еКоммерц". Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках и порядке получения бонусов доступна на сайте. Результаты конкурса будут объявлены на сайте не позднее 21:00 10 июня. Срок проведения Конкурса с 26 мая по 2 июня 2022 года, победители будут определены до 10 июня 2022 года, подарки/призы будут отправлены победителям не позднее 1 июля 2022 года службой доставки.

https://ria.ru/20220405/avito-1781894312.html

https://ria.ru/20220331/dostavka-1781145116.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, авито, россия