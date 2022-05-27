https://ria.ru/20220527/apellyatsiya-1791175496.html

Экс-депутат Госдумы обжаловал срок за нападение на полицейского в Перми

Экс-депутат Госдумы обжаловал срок за нападение на полицейского в Перми - РИА Новости, 27.05.2022

Экс-депутат Госдумы обжаловал срок за нападение на полицейского в Перми

Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов, получивший 2,5 года колонии за нападение на инспектора ДПС в Перми, обжаловал приговор, также апелляционное... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:58

2022-05-27T14:58

2022-05-27T14:58

происшествия

пермь

госдума рф

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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов, получивший 2,5 года колонии за нападение на инспектора ДПС в Перми, обжаловал приговор, также апелляционное представление подано прокурором, указано на сайте суда."Приговор обжалован защитником (адвокатом). Поступило апелляционное представление и от прокурора", — следует из информации в электронной картотеке Ленинского районного суда Перми. Уточняется, что документы приняты к рассмотрению.Приговор Бурнашову был вынесен в середине мая. Суд приговорил его к двум годам шести месяцам колонии общего режима. По информации следствия, 8 июля 2021 года в Перми сотрудники ДПС остановили машину с Бурнашовым, "имевшим признаки опьянения". После перебранки он попытался скрыться, нецензурно обругал в присутствии посторонних инспектора ДПС Эдуарда Томилина, а потом толкнул его и ударил кулаком в шею.Бурнашов во время дачи показаний в суде оправдывался, что перед конфликтом с сотрудниками ДПС у него был неприятный разговор личного характера, из-за которого он оказался "в расстроенном состоянии", что, по его словам, повлияло на общение с полицейскими.

https://ria.ru/20220521/arest-1789896070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермь, госдума рф