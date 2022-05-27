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ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено - РИА Новости, 27.05.2022
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ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено
ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено - РИА Новости, 27.05.2022
ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено
Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:31
2022-05-27T00:33
россия
сша
грузия
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кулишов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника."Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - подчеркнул генерал.В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами – Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов."В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", - сказал он."Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе", - добавил Кулишов.Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке."Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ", - сказал Кулишов."Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года", - пояснил он.По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. "Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена", - добавил Кулишов.А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.
https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html
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россия, сша, грузия, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов
00:31 27.05.2022 (обновлено: 00:33 27.05.2022)
 
ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено

Кулишов: вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе не решены

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов
Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
"Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - подчеркнул генерал.
В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами – Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов.
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"В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", - сказал он.
"Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе", - добавил Кулишов.
Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке.
"Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ", - сказал Кулишов.
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"Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года", - пояснил он.
По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. "Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена", - добавил Кулишов.
А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.
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РоссияСШАГрузияВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Кулишов
 
 
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