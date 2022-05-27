https://ria.ru/20220527/akvatorii-1791001696.html

ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено

ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ: разграничение акваторий России с США в Беринговом проливе не выполнено

Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:31

2022-05-27T00:31

2022-05-27T00:33

россия

сша

грузия

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопросы разграничения морских акваторий России с США в Беринговом проливе все еще не решены, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника."Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - подчеркнул генерал.В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с пятью государствами – Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов."В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации", - сказал он."Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе", - добавил Кулишов.Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке."Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ", - сказал Кулишов."Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года", - пояснил он.По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. "Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена", - добавил Кулишов.А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html

https://ria.ru/20220527/razyskivaemye-1791000246.html

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россия, сша, грузия, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов