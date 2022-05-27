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К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья

К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2022

К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья

К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:37

2022-05-27T18:37

2022-05-27T18:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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донбасс

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели региона, сообщает пресс-служба облправительства.На днях на баланс МЧС ДНР для доставки питьевой воды была передана автоцистерна, которую предоставила одна из подмосковных компаний.Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.Акцию "Доброе дело" инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения.Собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедове, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ДНР, ЛНР и освобожденные территории.

https://realty.ria.ru/20220512/dnr-1788055141.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, донбасс, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию