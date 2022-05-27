К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.
"Из того, в чем сейчас остро нуждаются жители Донбасса, - это продукты, товары первой необходимости, лекарства и, конечно, вода. Ее нам удалось отправить благодаря быстрому и чуткому реагированию представителей бизнеса. Сначала гуманитарную помощь мы собирали в школах, волонтерских пунктах, теперь к нам присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет, масштабируется, а значит, и возможностей для помощи тоже становится больше", — приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Акцию "Доброе дело" инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения.
Собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедове, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ДНР, ЛНР и освобожденные территории.