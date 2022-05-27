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К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2022
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К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья
К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья - РИА Новости, 27.05.2022
К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья
К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:37
2022-05-27T18:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
донбасс
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели региона, сообщает пресс-служба облправительства.На днях на баланс МЧС ДНР для доставки питьевой воды была передана автоцистерна, которую предоставила одна из подмосковных компаний.Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.Акцию "Доброе дело" инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения.Собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедове, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ДНР, ЛНР и освобожденные территории.
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московская область (подмосковье)
донбасс
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московская область (подмосковье), общество, донбасс, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
18:37 27.05.2022
 

К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области К акции "Доброе дело" подключились предприниматели Подмосковья
К акции Доброе дело подключились предприниматели Подмосковья - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. К благотворительной акции помощи жителям Донбасса "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, подключились предприниматели региона, сообщает пресс-служба облправительства.
На днях на баланс МЧС ДНР для доставки питьевой воды была передана автоцистерна, которую предоставила одна из подмосковных компаний.
Кроме того, компания отправила на Донбасс резервуары для хранения воды, трубы и насосы для ее распределения.
"Из того, в чем сейчас остро нуждаются жители Донбасса, - это продукты, товары первой необходимости, лекарства и, конечно, вода. Ее нам удалось отправить благодаря быстрому и чуткому реагированию представителей бизнеса. Сначала гуманитарную помощь мы собирали в школах, волонтерских пунктах, теперь к нам присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет, масштабируется, а значит, и возможностей для помощи тоже становится больше", — приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Акцию "Доброе дело" инициировали подмосковные школьники. Товары первой необходимости, игрушки и рисунки дети приносят прямо в свои учебные заведения.
Собранную в регионе гуманитарную помощь привозят на распределительный склад в Домодедове, оттуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области отправляют в ДНР, ЛНР и освобожденные территории.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 10:11Новости Подмосковья
Воробьев: Подмосковье поможет ДНР восстановить дороги и инфраструктуру
 
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