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Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая - РИА Новости, 27.05.2022
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Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая
Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая - РИА Новости, 27.05.2022
Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая
Акция по обмену предметами одежды, обувью и аксессуарами "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:50
2022-05-27T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
общество
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Акция по обмену предметами одежды, обувью и аксессуарами "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В субботу, 28 мая, в Москве будут обмениваться одеждой, обувью и аксессуарами – в городе снова пройдет федеральная экологическая акция дарения вещей "Зелёная суббота", - говорится в сообщении.Как в свою очередь отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский, идея шеринга стремительно набирает обороты в столице, это интересно людям.В пресс-службе департамента отметили, что ежемесячные акции обмена и дарения вещей стартовали в Москве в апреле, тогда жители обменивались электронной и электрической техникой в хорошем состоянии, а 28 мая настала очередь одежды, обуви и аксессуаров.Отмечается, что "Зеленая суббота" пройдет в уникальном пространстве 1895 года постройки по адресу: Хохловский переулок, 7-9 строение 2, вход №3. Акция продлится с 12.00 до 16.00.В департаменте добавили, что на этом "Зеленые субботы" не закончатся - в июне можно будет обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками, в июле – предметами интерьера и посудой, в августе - школьными принадлежностями и учебниками. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.
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москва, антон кульбачевский, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
15:50 27.05.2022
 

Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая

© Фото : Российская экологическая партия "Зеленые" Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая
Акция по обмену предметами одежды Зеленая суббота пройдет в Москве 28 мая - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Российская экологическая партия "Зеленые"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Акция по обмену предметами одежды, обувью и аксессуарами "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В субботу, 28 мая, в Москве будут обмениваться одеждой, обувью и аксессуарами – в городе снова пройдет федеральная экологическая акция дарения вещей "Зелёная суббота", - говорится в сообщении.
Как в свою очередь отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский, идея шеринга стремительно набирает обороты в столице, это интересно людям.
"С одной стороны, расхламляешь квартиру, с другой – продлеваешь жизнь вещей. Это большой шаг на пути к осознанному потреблению. Наконец, такие мероприятия означают знакомство с единомышленниками", - сказал Кульбачевский.
В пресс-службе департамента отметили, что ежемесячные акции обмена и дарения вещей стартовали в Москве в апреле, тогда жители обменивались электронной и электрической техникой в хорошем состоянии, а 28 мая настала очередь одежды, обуви и аксессуаров.
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Отмечается, что "Зеленая суббота" пройдет в уникальном пространстве 1895 года постройки по адресу: Хохловский переулок, 7-9 строение 2, вход №3. Акция продлится с 12.00 до 16.00.
"Приносить для обмена можно неограниченное количество предметов женского, мужского и детского гардероба. Главное - вещи должны быть чистыми, без повреждений и дырок. К свопу допускаются только одежда, обувь и аксессуары (головные уборы, шарфы, перчатки, сумки, украшения, ремни, галстуки и так далее). Не принимается нижнее бельё, одежда для сна, носочно-чулочные изделия", - отметили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что на этом "Зеленые субботы" не закончатся - в июне можно будет обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками, в июле – предметами интерьера и посудой, в августе - школьными принадлежностями и учебниками. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийОбществоДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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