https://ria.ru/20220527/aktsiya-1791191354.html

Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая

Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая - РИА Новости, 27.05.2022

Акция по обмену предметами одежды "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая

Акция по обмену предметами одежды, обувью и аксессуарами "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

общество

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Акция по обмену предметами одежды, обувью и аксессуарами "Зеленая суббота" пройдет в Москве 28 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В субботу, 28 мая, в Москве будут обмениваться одеждой, обувью и аксессуарами – в городе снова пройдет федеральная экологическая акция дарения вещей "Зелёная суббота", - говорится в сообщении.Как в свою очередь отметил руководитель департамента Антон Кульбачевский, идея шеринга стремительно набирает обороты в столице, это интересно людям.В пресс-службе департамента отметили, что ежемесячные акции обмена и дарения вещей стартовали в Москве в апреле, тогда жители обменивались электронной и электрической техникой в хорошем состоянии, а 28 мая настала очередь одежды, обуви и аксессуаров.Отмечается, что "Зеленая суббота" пройдет в уникальном пространстве 1895 года постройки по адресу: Хохловский переулок, 7-9 строение 2, вход №3. Акция продлится с 12.00 до 16.00.В департаменте добавили, что на этом "Зеленые субботы" не закончатся - в июне можно будет обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками, в июле – предметами интерьера и посудой, в августе - школьными принадлежностями и учебниками. Полный график "Зеленых суббот" с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.

https://ria.ru/20220526/meropriyatiya-1790856130.html

https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, антон кульбачевский, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы