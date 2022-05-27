https://ria.ru/20220527/aktivy-1791174122.html
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе - РИА Новости, 27.05.2022
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе
Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:55
2022-05-27T14:55
2022-05-27T14:55
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
михаил мишустин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на электроэнергию и продовольствие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать. Но они уже проявляются объективно в виде роста инфляции в виде роста цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791138809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, михаил мишустин, "лидеры россии"
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе
Мишустин: последствия заморозки активов на Западе уже проявляются ростом инфляции и цен