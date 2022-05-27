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Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе - РИА Новости, 27.05.2022
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Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе - РИА Новости, 27.05.2022
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе
Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:55
2022-05-27T14:55
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
михаил мишустин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на электроэнергию и продовольствие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать. Но они уже проявляются объективно в виде роста инфляции в виде роста цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов", - добавил Мишустин.
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, михаил мишустин, "лидеры россии"
14:55 27.05.2022
 
Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе

Мишустин: последствия заморозки активов на Западе уже проявляются ростом инфляции и цен

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на электроэнергию и продовольствие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу.
"Тех, кто вводят масштабные санкции в отношении нашей страны, делают системные ошибки. Заморозив активы нашей страны, они подорвали доверие к международной финансовой системе, к резервным валютам", - сказал Мишустин.
"Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать. Но они уже проявляются объективно в виде роста инфляции в виде роста цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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