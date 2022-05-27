https://ria.ru/20220527/aktivy-1791174122.html

Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе

Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе - РИА Новости, 27.05.2022

Мишустин рассказал о последствиях заморозки российских активов на Западе

Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:55

2022-05-27T14:55

2022-05-27T14:55

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

михаил мишустин

"лидеры россии"

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Последствия от санкций и заморозки российских активов на Западе очень сложно просчитать до конца, но они уже проявляются в виде роста инфляции в мире и цен на электроэнергию и продовольствие, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" в пятницу."Последствия такого беззакония пока очень сложно до конца просчитать. Но они уже проявляются объективно в виде роста инфляции в виде роста цен на электроэнергию, на продовольствие и многих других элементов", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791138809.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, михаил мишустин, "лидеры россии"