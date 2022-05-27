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Аксенов заявил, что днепровская вода всегда будет в Крыму
Аксенов заявил, что днепровская вода всегда будет в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
Аксенов заявил, что днепровская вода всегда будет в Крыму
Днепровская вода будет в Северо-Крымском канале постоянно, это в корне изменит сельское хозяйство региона, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:22
2022-05-27T14:22
2022-05-27T14:22
жкх
украина
днепр (город)
херсонская область
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Днепровская вода будет в Северо-Крымском канале постоянно, это в корне изменит сельское хозяйство региона, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, приход днепровской воды позволит возродить в промышленных объемах выращивание риса и значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://ria.ru/20220518/voda-1789334292.html
украина
днепр (город)
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жкх, украина, днепр (город), херсонская область , россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Аксенов заявил, что днепровская вода всегда будет в Крыму
Глава Крыма Аксенов: днепровская вода будет в Северо-Крымском канале постоянно