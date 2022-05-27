Каждый второй житель Афганистана страдает от голода, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: каждый второй житель Афганистана страдает от голода
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Каждый второй житель Афганистана сейчас страдает от голода, а в ближайшее время продовольственная ситуация в стране может ухудшиться еще сильнее, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Нестабильность в Афганистане усугубляется нарастающими социально-экономическими проблемами, отметил Патрушев, выступая в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.
"Уже в ближайшее время в Афганистане может резко ухудшиться продовольственная ситуация. По имеющимся данным, из более чем 40 миллионов населения примерно 95% сегодня испытывает дефицит продуктов питания, а около 55% – страдают от голода", - цитирует его пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
На этом фоне имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки, указал Патрушев.
"После захвата власти талибами (движением "Талибан"*) в августе 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж. Только по официальным данным ООН, количество беженцев в 2021 году составило 2,6 миллионов человек", - сказал Патрушев.
По его словам, "это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле".
В Афганистане действуют порядка 20 группировок, крупнейшей из которых является афганский филиал запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"** "Вилаят Хорасан"**, отметил Патрушев.
Численность боевиков запрещенной в РФ "Аль-Каиды"** в Афганистане также растет и в настоящее время составляет около 1 тысячи человек, добавил он.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Террористические организации, запрещенные в России