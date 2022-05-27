https://ria.ru/20220527/afganistan-1791045016.html

Каждый второй житель Афганистана страдает от голода, заявил Патрушев

Каждый второй житель Афганистана страдает от голода, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.05.2022

Каждый второй житель Афганистана страдает от голода, заявил Патрушев

Каждый второй житель Афганистана сейчас страдает от голода, а в ближайшее время продовольственная ситуация в стране может ухудшиться еще сильнее, заявил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

душанбе

исламское государство

талибан

оон

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Каждый второй житель Афганистана сейчас страдает от голода, а в ближайшее время продовольственная ситуация в стране может ухудшиться еще сильнее, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Нестабильность в Афганистане усугубляется нарастающими социально-экономическими проблемами, отметил Патрушев, выступая в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике."Уже в ближайшее время в Афганистане может резко ухудшиться продовольственная ситуация. По имеющимся данным, из более чем 40 миллионов населения примерно 95% сегодня испытывает дефицит продуктов питания, а около 55% – страдают от голода", - цитирует его пресс-служба аппарата Совбеза РФ.На этом фоне имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки, указал Патрушев."После захвата власти талибами (движением "Талибан"*) в августе 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж. Только по официальным данным ООН, количество беженцев в 2021 году составило 2,6 миллионов человек", - сказал Патрушев."Если обстановка в Афганистане продолжит ухудшаться, эти цифры многократно возрастут. При этом есть риск того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии", - добавил секретарь Совбеза.По его словам, "это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле".В Афганистане действуют порядка 20 группировок, крупнейшей из которых является афганский филиал запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"** "Вилаят Хорасан"**, отметил Патрушев.Численность боевиков запрещенной в РФ "Аль-Каиды"** в Афганистане также растет и в настоящее время составляет около 1 тысячи человек, добавил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html

https://ria.ru/20220424/afganistan-1785184408.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, афганистан, россия, душанбе, исламское государство, талибан, оон, николай патрушев, совет безопасности рф