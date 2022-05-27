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Запад должен восстанавливать Афганистан, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.05.2022
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Запад должен восстанавливать Афганистан, заявил Патрушев
Запад должен восстанавливать Афганистан, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.05.2022
Запад должен восстанавливать Афганистан, заявил Патрушев
Запад после всего, что он натворил на афганской земле, не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры и должен нести основное бремя расходов... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:38
2022-05-27T09:49
в мире
россия
сша
афганистан
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запад после всего, что он натворил на афганской земле, не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры и должен нести основное бремя расходов по восстановлению этой страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Убеждены, что после всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры. В то же время США и их союзники, как причинившие самый значительный ущерб Афганистану, должны нести основное бремя расходов по его восстановлению", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
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в мире, россия, сша, афганистан, дмитрий патрушев
09:38 27.05.2022 (обновлено: 09:49 27.05.2022)
 
Запад должен восстанавливать Афганистан, заявил Патрушев

Патрушев: США и их союзники должны восстанавливать Афганистан, как причинившие ему ущерб

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запад после всего, что он натворил на афганской земле, не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры и должен нести основное бремя расходов по восстановлению этой страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Убеждены, что после всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры. В то же время США и их союзники, как причинившие самый значительный ущерб Афганистану, должны нести основное бремя расходов по его восстановлению", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.
Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 09:36
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
 
В миреРоссияСШААфганистанДмитрий Патрушев
 
 
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