https://ria.ru/20220527/afganistan-1791034576.html

Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане

Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022

Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане

Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:36

2022-05-27T09:36

2022-05-27T09:36

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совет безопасности рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Даже после позорного бегства из Афганистана США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.По словам Патрушева, Запад блокирует незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН."Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно не причастен. Американцы и англичане создают препятствия и для возобновления нормальной работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220526/patrushev-1790961235.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, афганистан, сша, совет безопасности рф, николай патрушев, оон