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Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:36
2022-05-27T09:36
2022-05-27T09:36
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Даже после позорного бегства из Афганистана США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.По словам Патрушева, Запад блокирует незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН."Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно не причастен. Американцы и англичане создают препятствия и для возобновления нормальной работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220526/patrushev-1790961235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, сша, совет безопасности рф, николай патрушев, оон
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
Патрушев: США даже после позорного бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане