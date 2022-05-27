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Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
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Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане
Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:36
2022-05-27T09:36
в мире
россия
афганистан
сша
совет безопасности рф
николай патрушев
оон
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Даже после позорного бегства из Афганистана США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.По словам Патрушева, Запад блокирует незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН."Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно не причастен. Американцы и англичане создают препятствия и для возобновления нормальной работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой", - добавил Патрушев.
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афганистан
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в мире, россия, афганистан, сша, совет безопасности рф, николай патрушев, оон
09:36 27.05.2022
 
Патрушев: США даже после бегства стремятся ухудшить дела в Афганистане

Патрушев: США даже после позорного бегства стремятся ухудшить дела в  Афганистане

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Аэропорт Кабула
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несмотря на свое позорное бегство из Афганистана Вашингтон, Лондон и их союзники стремятся ухудшить ситуацию в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Даже после позорного бегства из Афганистана США, Англия и их союзники продолжают оказывать деструктивное влияние на развитие ситуации в этой стране", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
26 мая, 19:50
Патрушев с коллегой из Ирана выступили за сотрудничество по безопасности
По словам Патрушева, Запад блокирует незаконно замороженные афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды при контроле со стороны ООН.
"Циничным выглядит решение Вашингтона о резервировании половины этих средств для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 года, к которым афганский народ, как известно, совершенно не причастен. Американцы и англичане создают препятствия и для возобновления нормальной работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой", - добавил Патрушев.
 
В миреРоссияАфганистанСШАСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевООН
 
 
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