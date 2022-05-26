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"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма" - РИА Новости, 26.05.2022
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"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма" - РИА Новости, 26.05.2022
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"
Фонд "Круг добра" обеспечивает практически всех нововыявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) самым дорогим препаратом в мире, заявил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:53
2022-05-26T10:53
общество
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечивает практически всех нововыявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) самым дорогим препаратом в мире, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Самый дорогой укол в мире, стоимость более 100 миллионов рублей предоставляется практически всем нововыявленным пациентам с этим диагнозом", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".Он отметил, что если раньше приходилось месяцами собирать деньги в социальных сетях на препарат, то сейчас фонд доставляет лекарство в пределах 10 дней. "Это спасает жизнь", - подчеркнул Ткаченко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире.
https://ria.ru/20220526/preparaty-1790780284.html
https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html
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общество, россия, фонд "круг добра"
10:53 26.05.2022
 
"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"

Ткаченко: "Круг добра" обеспечивает "Золгенсма" почти всех нововыявленных пациентов со СМА

© Фото : NovartisZolgensma (Золгенсма)
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Novartis
Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечивает практически всех нововыявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) самым дорогим препаратом в мире, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
Фармацевтический завод - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:25
Поставки препаратов, закупаемых "Кругом добра", не прекратились
"Самый дорогой укол в мире, стоимость более 100 миллионов рублей предоставляется практически всем нововыявленным пациентам с этим диагнозом", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".
Он отметил, что если раньше приходилось месяцами собирать деньги в социальных сетях на препарат, то сейчас фонд доставляет лекарство в пределах 10 дней. "Это спасает жизнь", - подчеркнул Ткаченко.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 15:05
"Круг добра" планирует помогать детям с нейротрофическим кератитом
 
ОбществоРоссияФонд "Круг добра"
 
 
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