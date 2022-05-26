https://ria.ru/20220526/zolgensma-1790788039.html

"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"

"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма" - РИА Новости, 26.05.2022

"Круг добра" рассказал об обеспечении пациентов препаратом "Золгенсма"

Фонд "Круг добра" обеспечивает практически всех нововыявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) самым дорогим препаратом в мире, заявил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

2022-05-26T10:53

общество

россия

фонд "круг добра"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763016651_0:79:1694:1032_1920x0_80_0_0_a233995513ea3fdc84ab38fde2629ccb.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Фонд "Круг добра" обеспечивает практически всех нововыявленных пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) самым дорогим препаратом в мире, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Самый дорогой укол в мире, стоимость более 100 миллионов рублей предоставляется практически всем нововыявленным пациентам с этим диагнозом", - сказал Ткаченко на круглом столе в Общественной палате на тему "Презентация отчета о деятельности фонда "Круг добра".Он отметил, что если раньше приходилось месяцами собирать деньги в социальных сетях на препарат, то сейчас фонд доставляет лекарство в пределах 10 дней. "Это спасает жизнь", - подчеркнул Ткаченко.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза"), "Рисдиплам" и "Золгенсма". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. Препарат "Золгенсма" самый дорогой в мире.

https://ria.ru/20220526/preparaty-1790780284.html

https://ria.ru/20220422/keratit-1784926391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, фонд "круг добра"