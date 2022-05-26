https://ria.ru/20220526/zemlyanika-1790881879.html
Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники
Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники - РИА Новости, 26.05.2022
Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники
Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:57
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
ягоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68719/59/687195955_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_1331bc1b94a609a8092b0d2dc6160dbf.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает краевой минсельхоз.По данным ведомства, в ближайшие дни ягодоводческие предприятия Ставропольского края приступят к массовому сбору садовой земляники — ключевой ягодной культуры, выращиваемой на территории края в промышленных масштабах. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 гектаров полей, что составляет порядка 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения.В минсельхозе отмечают, что приросту урожая должно способствовать увеличение посевных площадей: за счет государственной поддержки в регионе ежегодно закладывается порядка 20 гектаров новых насаждений земляники."Растет объем господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы из краевого бюджета, в том числе были выделены 4 миллиона рублей, то в 2022 году — уже 6 миллионов рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии", -сказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.
https://ria.ru/20220513/golubika-1788363109.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68719/59/687195955_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_df176ca40d10b1c5678675b3598aa06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ставропольский край, ягоды