https://ria.ru/20220526/zemlyanika-1790881879.html

Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники

Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники - РИА Новости, 26.05.2022

Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники

Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:57

2022-05-26T15:57

2022-05-26T15:57

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

ягоды

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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает краевой минсельхоз.По данным ведомства, в ближайшие дни ягодоводческие предприятия Ставропольского края приступят к массовому сбору садовой земляники — ключевой ягодной культуры, выращиваемой на территории края в промышленных масштабах. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 гектаров полей, что составляет порядка 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения.В минсельхозе отмечают, что приросту урожая должно способствовать увеличение посевных площадей: за счет государственной поддержки в регионе ежегодно закладывается порядка 20 гектаров новых насаждений земляники."Растет объем господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы из краевого бюджета, в том числе были выделены 4 миллиона рублей, то в 2022 году — уже 6 миллионов рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии", -сказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.

https://ria.ru/20220513/golubika-1788363109.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, ставропольский край, ягоды