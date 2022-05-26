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Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники - РИА Новости, 26.05.2022
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Ставропольский край
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Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники
Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники - РИА Новости, 26.05.2022
Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники
Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:57
2022-05-26T15:57
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
ягоды
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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает краевой минсельхоз.По данным ведомства, в ближайшие дни ягодоводческие предприятия Ставропольского края приступят к массовому сбору садовой земляники — ключевой ягодной культуры, выращиваемой на территории края в промышленных масштабах. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 гектаров полей, что составляет порядка 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения.В минсельхозе отмечают, что приросту урожая должно способствовать увеличение посевных площадей: за счет государственной поддержки в регионе ежегодно закладывается порядка 20 гектаров новых насаждений земляники."Растет объем господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы из краевого бюджета, в том числе были выделены 4 миллиона рублей, то в 2022 году — уже 6 миллионов рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии", -сказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.
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владимир владимиров, ставропольский край, ягоды
15:57 26.05.2022
 

Ставрополье рассчитывает собрать 300 тонн земляники

© РИА Новости / Ксения СидороваСбор земляники
Сбор земляники - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Сбор земляники
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Ставропольские садоводы рассчитывают собрать в этом году 300 тонн земляники, выращенной в открытом грунте, что на 15% больше результатов 2021 года, сообщает краевой минсельхоз.
По данным ведомства, в ближайшие дни ягодоводческие предприятия Ставропольского края приступят к массовому сбору садовой земляники — ключевой ягодной культуры, выращиваемой на территории края в промышленных масштабах. Сегодня земляника открытого грунта занимает 117 гектаров полей, что составляет порядка 90% всей земли, отведенной под ягодные насаждения.
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На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики
В минсельхозе отмечают, что приросту урожая должно способствовать увеличение посевных площадей: за счет государственной поддержки в регионе ежегодно закладывается порядка 20 гектаров новых насаждений земляники.
"Растет объем господдержки: если в 2021 году на закладку ягод и уходные работы из краевого бюджета, в том числе были выделены 4 миллиона рублей, то в 2022 году — уже 6 миллионов рублей. А на ближайшую перспективу, при поддержке губернатора Владимира Владимирова, мы прорабатываем возможность пятикратного увеличения объема субсидии", -сказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский крайЯгоды
 
 
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