https://ria.ru/20220526/zaporozhe-1790905562.html

Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России

Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России

Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:04

2022-05-26T17:04

2022-05-26T17:04

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790009664_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_fc4c4c71b035fdc981d6c23c35bf954a.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона."Нужно скорейшее введение российского гражданства… Чем быстрее появятся паспорта и рубли на освобожденной территории, тем быстрее пойдет понимание того, что все произошло и другого ничего не будет, будет Российская Федерация", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс