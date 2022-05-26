Рейтинг@Mail.ru
Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/zaporozhe-1790905562.html
Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России
Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России - РИА Новости, 26.05.2022
Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России
Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:04
2022-05-26T17:04
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790009664_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_fc4c4c71b035fdc981d6c23c35bf954a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона."Нужно скорейшее введение российского гражданства… Чем быстрее появятся паспорта и рубли на освобожденной территории, тем быстрее пойдет понимание того, что все произошло и другого ничего не будет, будет Российская Федерация", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790009664_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_92982e7f2dc00704fd619ba1852bc5e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:04 26.05.2022
 
Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России

Глава Энергодара Шевчик призвал ускорить предоставление гражданства России жителям региона

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона.
"Нужно скорейшее введение российского гражданства… Чем быстрее появятся паспорта и рубли на освобожденной территории, тем быстрее пойдет понимание того, что все произошло и другого ничего не будет, будет Российская Федерация", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 08:00
Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 09:44
Из Белого дома — в гости к "Азову": Запад открыто поддерживает нацистов
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала