Глава Энергодара призвал ускорить предоставление гражданства России
Глава Энергодара Шевчик призвал ускорить предоставление гражданства России жителям региона
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава запорожского Энергодара Андрей Шевчик призвал активизировать усилия по предоставлению российского гражданства жителям региона.
"Нужно скорейшее введение российского гражданства… Чем быстрее появятся паспорта и рубли на освобожденной территории, тем быстрее пойдет понимание того, что все произошло и другого ничего не будет, будет Российская Федерация", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.