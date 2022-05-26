https://ria.ru/20220526/zapad-1790913719.html

Запад своими руками загоняет себя в кризис, заявил Медведев

Запад своими руками загоняет себя в кризис, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022

Запад своими руками загоняет себя в кризис, заявил Медведев

Запад своими руками загоняет себя в глобальный энергетический, продовольственный и финансовый кризис, но и в России ситуация сложная, заявил зампред Совбеза РФ, РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:25

2022-05-26T17:53

дмитрий медведев

экономика

россия

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запад своими руками загоняет себя в глобальный энергетический, продовольственный и финансовый кризис, но и в России ситуация сложная, заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Западный мир своими руками загоняет себя в глобальный кризис... Но на самом деле, жители Европы ощутили на себе все сладкие последствия антироссийских санкций - инфляцию, гиперинфляцию, рост цен на топливо, на жилье, коммунальные услуги, продукты питания, на товары первой необходимости, сокращение рабочих мест", - сказал он на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".Медведев добавил, что в России ситуация тоже непростая. "И нам тоже непросто. Нельзя картинку рисовать только в одном цвете, говорить, что они страдают из-за дурацких санкций, а у нас все тихо и спокойно. Нет, конечно. Нам тоже очень сложно, но у нас есть благородная цель. Мы должны найти ответ на попытки ограничить развитие нашего государства", - добавил он.

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

россия

европа

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, экономика, россия, европа, санкции в отношении россии