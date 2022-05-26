17:25 26.05.2022 (обновлено: 17:53 26.05.2022)
Запад своими руками загоняет себя в кризис, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Запад своими руками загоняет себя в глобальный кризис
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запад своими руками загоняет себя в глобальный энергетический, продовольственный и финансовый кризис, но и в России ситуация сложная, заявил зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Западный мир своими руками загоняет себя в глобальный кризис... Но на самом деле, жители Европы ощутили на себе все сладкие последствия антироссийских санкций - инфляцию, гиперинфляцию, рост цен на топливо, на жилье, коммунальные услуги, продукты питания, на товары первой необходимости, сокращение рабочих мест", - сказал он на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
Медведев добавил, что в России ситуация тоже непростая. "И нам тоже непросто. Нельзя картинку рисовать только в одном цвете, говорить, что они страдают из-за дурацких санкций, а у нас все тихо и спокойно. Нет, конечно. Нам тоже очень сложно, но у нас есть благородная цель. Мы должны найти ответ на попытки ограничить развитие нашего государства", - добавил он.
25 мая, 08:00Русофобия привела Британию к массовой бедности