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В Москве задержали скинхеда за нацистское приветствие
В Москве задержали скинхеда за нацистское приветствие - РИА Новости, 26.05.2022
В Москве задержали скинхеда за нацистское приветствие
Полиция в центре Москвы задержала за "жест, похожий на нацистское приветствие" скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
2022-05-26T14:48
россия
москва
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полиция в центре Москвы задержала за "жест, похожий на нацистское приветствие" скинхеда Дениса Волошина, осужденного в 2011 году за убийство на национальной почве, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах."В среду утром на Болотной площади в Москве правоохранители задержали двоих мужчин и одну женщину, которые выпивали алкоголь. Один из них - Денис Волошин - показал жест, похожий на нацистское приветствие", - рассказал собеседник агентства.По его словам, на Волошина составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".В отношении другого мужчины составлен протокол за неповиновение сотрудникам полиции, на женщину - за распитие алкоголя в общественном месте.Всю троицу отвезли в полицейский отдел, теперь их ждет суд. Судя по данным на сайте Мосгорсуда на 14.40 мск, протоколы пока не рассмотрены.
https://ria.ru/20210924/skinkhedy-1751645058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московский городской суд, происшествия
В Москве задержали скинхеда за нацистское приветствие
В центре Москвы полиция задержала скинхеда за нацистское приветствие