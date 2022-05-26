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В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие

В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие - РИА Новости, 26.05.2022

В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие

Несовершеннолетний ученик средней школы Беркнера в городе Ричардсон штата Техас был задержан правоохранителями и обвинен в незаконном ношении оружия на школьной РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:15

2022-05-26T04:15

2022-05-26T04:21

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний ученик средней школы Беркнера в городе Ричардсон штата Техас был задержан правоохранителями и обвинен в незаконном ношении оружия на школьной территории, следует из сообщения местной полиции.Как отметили местные правоохранители, в среду в полицейское управление города Ричардсон поступил телефонный звонок с сообщением о человеке, "держащем в руках нечто, похожее на винтовку". По данным полиции, "человека видели идущим в сторону средней школы Беркнера" в городе. Правоохранители выяснили, что подозреваемый - несовершеннолетний ученик средней школы.Стрельба с большим числом погибших произошла во вторник в начальной школе техасского городка Ювальде, эта трагедия стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще как минимум 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша