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В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие
В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие - РИА Новости, 26.05.2022
В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие
Несовершеннолетний ученик средней школы Беркнера в городе Ричардсон штата Техас был задержан правоохранителями и обвинен в незаконном ношении оружия на школьной РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T04:15
2022-05-26T04:15
2022-05-26T04:21
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний ученик средней школы Беркнера в городе Ричардсон штата Техас был задержан правоохранителями и обвинен в незаконном ношении оружия на школьной территории, следует из сообщения местной полиции.Как отметили местные правоохранители, в среду в полицейское управление города Ричардсон поступил телефонный звонок с сообщением о человеке, "держащем в руках нечто, похожее на винтовку". По данным полиции, "человека видели идущим в сторону средней школы Беркнера" в городе. Правоохранители выяснили, что подозреваемый - несовершеннолетний ученик средней школы.Стрельба с большим числом погибших произошла во вторник в начальной школе техасского городка Ювальде, эта трагедия стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США за последние десять лет. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще как минимум 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.
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РИА Новости
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в мире, сша
04:15 26.05.2022 (обновлено: 04:21 26.05.2022)
В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие
В Техасе задержали ученика средней школы, имевшего при себе оружие типа АК-47
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний ученик средней школы Беркнера в городе Ричардсон штата Техас был задержан правоохранителями и обвинен в незаконном ношении оружия на школьной территории, следует из сообщения местной полиции.
Как отметили местные правоохранители, в среду в полицейское управление города Ричардсон поступил телефонный звонок с сообщением о человеке, "держащем в руках нечто, похожее на винтовку". По данным полиции, "человека видели идущим в сторону средней школы Беркнера" в городе. Правоохранители выяснили, что подозреваемый - несовершеннолетний ученик средней школы.
"Дальнейшее расследование привело к обнаружению автомобиля на стоянке 1551 на East Spring Valley Road которым пользовался подозреваемый. Внутри автомобиля офицеры обнаружили то, что, по-видимому, было оружием типа АК-47 и точную копию винтовки типа AR-15 Orbeez. Подозреваемый молодой человек был арестован и обвинен в незаконном ношении оружия в школьной зоне, свободной от оружия", - говорится в сообщении департамента полиции города Ричардсон.
Стрельба с большим числом погибших произошла во вторник в начальной школе техасского городка Ювальде, эта трагедия стала самым кровопролитным преступлением подобного рода в США
за последние десять лет. Жертвами, по последним данным, стал 21 человек, в том числе 19 детей. Еще как минимум 17 человек получили ранения, сейчас их жизням ничего не угрожает.
Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы
, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.