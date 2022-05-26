https://ria.ru/20220526/yemen-1790865660.html

Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена - РИА Новости, 26.05.2022

Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:07

2022-05-26T15:07

2022-05-26T15:07

в мире

врачи без границ

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ДОХА, 26 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях города."Граната взорвалась на рынке, когда там находилось много людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, и 28 пострадали", - уточнил источник.По его словам, несколько пострадавших имеют тяжелые ранения, их отвезли на лечение в больницу при организации "Врачи без границ".

https://ria.ru/20220519/napadenie-1789449270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, врачи без границ