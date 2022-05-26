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Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена - РИА Новости, 26.05.2022
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Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена - РИА Новости, 26.05.2022
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена
Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:07
2022-05-26T15:07
в мире
врачи без границ
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ДОХА, 26 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях города."Граната взорвалась на рынке, когда там находилось много людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, и 28 пострадали", - уточнил источник.По его словам, несколько пострадавших имеют тяжелые ранения, их отвезли на лечение в больницу при организации "Врачи без границ".
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в мире, врачи без границ
15:07 26.05.2022
 
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

Пять человек погибли, почти 30 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена

© РИА Новости / Mb-worldЙемен, архивное фото
Йемен, архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Mb-world
Йемен, архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 26 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях города.
"Граната взорвалась на рынке, когда там находилось много людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, и 28 пострадали", - уточнил источник.
По его словам, несколько пострадавших имеют тяжелые ранения, их отвезли на лечение в больницу при организации "Врачи без границ".
Корабли в море - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:20
В Великобритании сообщили о нападении на судно вблизи Йемена
 
В миреВрачи без границ
 
 
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