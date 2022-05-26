https://ria.ru/20220526/yemen-1790865660.html
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена - РИА Новости, 26.05.2022
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена
Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:07
2022-05-26T15:07
2022-05-26T15:07
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ДОХА, 26 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли, еще 28 получили ранения в результате взрыва гранаты на рыбном рынке в городе Адене - административном центре южного Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях города."Граната взорвалась на рынке, когда там находилось много людей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок, и 28 пострадали", - уточнил источник.По его словам, несколько пострадавших имеют тяжелые ранения, их отвезли на лечение в больницу при организации "Врачи без границ".
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в мире, врачи без границ
Пять человек погибли, 28 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена
Пять человек погибли, почти 30 ранены после взрыва гранаты на юге Йемена