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На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора - РИА Новости, 26.05.2022
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На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора
На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора - РИА Новости, 26.05.2022
На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил сохранить в 2022 году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:21
2022-05-26T16:21
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
жкх
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил сохранить в 2022 году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона."Там, где законодательство дает нам возможность самим принимать решения, уровень платежей расти не будет. Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. Министерство ЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос и рассмотреть возможности для продления этого моратория на 2023 год", - приводит пресс-служба слова губернатора.На ежегодном Послании губернатора ставропольцам он подчеркнул, что главным приоритетом в работе правительства остается социальная поддержка населения. Глава региона призвал подчиненных использовать в этой сфере опыт, полученный при пандемии, когда своевременные решения о поддержке земляков помогли справиться с вызванными коронавирусом трудностями."Мы понимаем, что когда экономика переживает непростые времена, людям часто бывает вдвойне трудно. Опыт пандемии показал, как важно вовремя прийти на помощь. Не оставлять никого в беде. Этот же подход мы должны использовать и сейчас", - подчеркнул Владимиров.Он отметил ряд мер, которые призваны поддержать жителей края в сегодняшних условиях. В частности, более миллиарда рублей в крае направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжается оказание мер социальной поддержки с финансированием из регионального бюджета. По итогам прошлого года ими воспользовались более 1,1 миллиона человек. В целом, предоставлено 88 видов различной помощи на общую сумму 32 миллиарда рублей. Из них больше половины были адресованы семьям с детьми, говорится в сообщении.В числе наиболее востребованных мер – компенсация коммунальных расходов и взносов на капремонт, субсидии на коммунальные услуги. В прошлом году ими воспользовались почти 237 тысяч человек."В этом году охват краевыми мерами соцподдержки должен быть не меньше", - призвал губернатор.По его словам, на 1 апреля 2022 года мерой соцподдержки по оплате ЖКУ воспользовались свыше 220 тысяч человек. Всего же в краевом бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html
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ставропольский край, владимир владимиров, жкх, общество
16:21 26.05.2022
 

На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКвартплата и взносы на капремонт
Квартплата и взносы на капремонт - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Квартплата и взносы на капремонт. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил сохранить в 2022 году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.
"Там, где законодательство дает нам возможность самим принимать решения, уровень платежей расти не будет. Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. Министерство ЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос и рассмотреть возможности для продления этого моратория на 2023 год", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:07Ставропольский край
Правительство Ставрополья финансово поддержит программу капремонта домов
На ежегодном Послании губернатора ставропольцам он подчеркнул, что главным приоритетом в работе правительства остается социальная поддержка населения. Глава региона призвал подчиненных использовать в этой сфере опыт, полученный при пандемии, когда своевременные решения о поддержке земляков помогли справиться с вызванными коронавирусом трудностями.
"Мы понимаем, что когда экономика переживает непростые времена, людям часто бывает вдвойне трудно. Опыт пандемии показал, как важно вовремя прийти на помощь. Не оставлять никого в беде. Этот же подход мы должны использовать и сейчас", - подчеркнул Владимиров.
Он отметил ряд мер, которые призваны поддержать жителей края в сегодняшних условиях. В частности, более миллиарда рублей в крае направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжается оказание мер социальной поддержки с финансированием из регионального бюджета. По итогам прошлого года ими воспользовались более 1,1 миллиона человек. В целом, предоставлено 88 видов различной помощи на общую сумму 32 миллиарда рублей. Из них больше половины были адресованы семьям с детьми, говорится в сообщении.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 19:34Ставропольский край
На Ставрополье в этом году отремонтируют 327 километров местных дорог
В числе наиболее востребованных мер – компенсация коммунальных расходов и взносов на капремонт, субсидии на коммунальные услуги. В прошлом году ими воспользовались почти 237 тысяч человек.
"В этом году охват краевыми мерами соцподдержки должен быть не меньше", - призвал губернатор.
По его словам, на 1 апреля 2022 года мерой соцподдержки по оплате ЖКУ воспользовались свыше 220 тысяч человек. Всего же в краевом бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено 3,5 миллиарда рублей.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировЖКХОбщество
 
 
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