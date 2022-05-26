https://ria.ru/20220526/vyznosy-1790890565.html

На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора

На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора - РИА Новости, 26.05.2022

На Ставрополье в 2022 году не вырастут взносы на капремонт и вывоз мусора

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил сохранить в 2022 году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:21

2022-05-26T16:21

2022-05-26T16:21

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

жкх

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СТАВРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил сохранить в 2022 году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона."Там, где законодательство дает нам возможность самим принимать решения, уровень платежей расти не будет. Поручаю сохранить в этом году неизменными размеры взносов на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора. Министерство ЖКХ, тарифная комиссия должны проработать этот вопрос и рассмотреть возможности для продления этого моратория на 2023 год", - приводит пресс-служба слова губернатора.На ежегодном Послании губернатора ставропольцам он подчеркнул, что главным приоритетом в работе правительства остается социальная поддержка населения. Глава региона призвал подчиненных использовать в этой сфере опыт, полученный при пандемии, когда своевременные решения о поддержке земляков помогли справиться с вызванными коронавирусом трудностями."Мы понимаем, что когда экономика переживает непростые времена, людям часто бывает вдвойне трудно. Опыт пандемии показал, как важно вовремя прийти на помощь. Не оставлять никого в беде. Этот же подход мы должны использовать и сейчас", - подчеркнул Владимиров.Он отметил ряд мер, которые призваны поддержать жителей края в сегодняшних условиях. В частности, более миллиарда рублей в крае направлено на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжается оказание мер социальной поддержки с финансированием из регионального бюджета. По итогам прошлого года ими воспользовались более 1,1 миллиона человек. В целом, предоставлено 88 видов различной помощи на общую сумму 32 миллиарда рублей. Из них больше половины были адресованы семьям с детьми, говорится в сообщении.В числе наиболее востребованных мер – компенсация коммунальных расходов и взносов на капремонт, субсидии на коммунальные услуги. В прошлом году ими воспользовались почти 237 тысяч человек."В этом году охват краевыми мерами соцподдержки должен быть не меньше", - призвал губернатор.По его словам, на 1 апреля 2022 года мерой соцподдержки по оплате ЖКУ воспользовались свыше 220 тысяч человек. Всего же в краевом бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрено 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220511/kapremont-1787870167.html

https://ria.ru/20220523/remont-1790252155.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, жкх, общество