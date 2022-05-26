https://ria.ru/20220526/vyplaty-1790892496.html
Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"
Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион" - РИА Новости, 26.05.2022
Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"
Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:27
2022-05-26T16:27
2022-05-26T16:27
липецкая область
медучреждения
врачи
игорь артамонов
социальные выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей поддержали депутаты областного парламента на очередной сессии в четверг. Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.Артамонов отметил, что за получением увеличенной формы поддержки уже обратились два медика, в ближайшем будущем в поселок Добринка приедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице появится новый терапевт."Только в прошлом году по "Губернаторскому миллиону" в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220525/sotssluzhby-1790665107.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медучреждения, врачи, игорь артамонов, социальные выплаты
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей поддержали депутаты областного парламента на очередной сессии в четверг. Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.
Артамонов отметил, что за получением увеличенной формы поддержки уже обратились два медика, в ближайшем будущем в поселок Добринка приедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице появится новый терапевт.
"Только в прошлом году по "Губернаторскому миллиону" в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать", – сказал Артамонов
.