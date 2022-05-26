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Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион" - РИА Новости, 26.05.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"
Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион" - РИА Новости, 26.05.2022
Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"
Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:27
2022-05-26T16:27
липецкая область
медучреждения
врачи
игорь артамонов
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей поддержали депутаты областного парламента на очередной сессии в четверг. Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.Артамонов отметил, что за получением увеличенной формы поддержки уже обратились два медика, в ближайшем будущем в поселок Добринка приедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице появится новый терапевт."Только в прошлом году по "Губернаторскому миллиону" в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать", – сказал Артамонов.
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медучреждения, врачи, игорь артамонов, социальные выплаты
16:27 26.05.2022
 

Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей поддержали депутаты областного парламента на очередной сессии в четверг. Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:29Липецкая область
Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными
Артамонов отметил, что за получением увеличенной формы поддержки уже обратились два медика, в ближайшем будущем в поселок Добринка приедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице появится новый терапевт.
"Только в прошлом году по "Губернаторскому миллиону" в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьМедучрежденияврачиИгорь Артамоновсоциальные выплаты
 
 
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