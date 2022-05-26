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Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"

Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион" - РИА Новости, 26.05.2022

Липецкие власти увеличили выплаты по программе "Губернаторский миллион"

Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:27

2022-05-26T16:27

2022-05-26T16:27

липецкая область

медучреждения

врачи

игорь артамонов

социальные выплаты

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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, теперь получат полтора миллиона рублей в рамках программы "Губернаторский миллион", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей поддержали депутаты областного парламента на очередной сессии в четверг. Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.Артамонов отметил, что за получением увеличенной формы поддержки уже обратились два медика, в ближайшем будущем в поселок Добринка приедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице появится новый терапевт."Только в прошлом году по "Губернаторскому миллиону" в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220525/sotssluzhby-1790665107.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

медучреждения, врачи, игорь артамонов, социальные выплаты