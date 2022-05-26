https://ria.ru/20220526/volodin-1790920381.html
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине - РИА Новости, 26.05.2022
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине
В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:44
2022-05-26T17:44
2022-05-26T17:44
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.Как подчеркнул Володин, в основе работы палаты должна быть самоорганизация и дисциплина. Политик напомнил, что для депутатов-прогульщиков существуют штрафы."Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил он.
https://ria.ru/20220525/gossluzhba-1790671114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине
Володин поднял вопрос о дисциплине в парламенте и напомнил о штрафах для "прогульщиков"
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
"Нам нужно обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов... Председатели комитетов должны посещать заседания Совета Государственной Думы, пленарные заседания. Все остальное у нас регулируется внутренним регламентом", - сказал Володин на встрече председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с президиумом фракции ЕР в Госдуме.
Как подчеркнул Володин, в основе работы палаты должна быть самоорганизация и дисциплина. Политик напомнил, что для депутатов-прогульщиков существуют штрафы.
"Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил он.