https://ria.ru/20220526/volodin-1790920381.html

Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине

Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине - РИА Новости, 26.05.2022

Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине

В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:44

2022-05-26T17:44

2022-05-26T17:44

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.Как подчеркнул Володин, в основе работы палаты должна быть самоорганизация и дисциплина. Политик напомнил, что для депутатов-прогульщиков существуют штрафы."Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил он.

https://ria.ru/20220525/gossluzhba-1790671114.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, вячеслав володин, госдума рф