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Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине - РИА Новости, 26.05.2022
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Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине - РИА Новости, 26.05.2022
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине
В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:44
2022-05-26T17:44
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.Как подчеркнул Володин, в основе работы палаты должна быть самоорганизация и дисциплина. Политик напомнил, что для депутатов-прогульщиков существуют штрафы."Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил он.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
17:44 26.05.2022
 
Володин напомнил депутатам о самоорганизации и дисциплине

Володин поднял вопрос о дисциплине в парламенте и напомнил о штрафах для "прогульщиков"

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В основе работы Госдумы должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

"Нам нужно обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов... Председатели комитетов должны посещать заседания Совета Государственной Думы, пленарные заседания. Все остальное у нас регулируется внутренним регламентом", - сказал Володин на встрече председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с президиумом фракции ЕР в Госдуме.

Как подчеркнул Володин, в основе работы палаты должна быть самоорганизация и дисциплина. Политик напомнил, что для депутатов-прогульщиков существуют штрафы.
"Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил он.
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