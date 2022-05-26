Рейтинг@Mail.ru
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220526/voda-1790855034.html
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз - РИА Новости, 26.05.2022
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз
Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_461d170d54cc6cd80367766ae9bbb514.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Почти миллион раз за месяц воспользовались горожане онлайн-сервисом mos.ru для проверки графика отключения горячей воды", - сказано в сообщении.В комплексе напомнили, что для уточнения сроков планового отключения горячей воды нужно ввести в поисковой строке сервиса свой адрес, и что информацию можно получить также на сайтах www.moek.ru, www.online.moek.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и Едином диспетчерском центре.Сообщается, что профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. Будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.
https://ria.ru/20220507/moskva-1787349847.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742322136_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fec5cc0a63cb7e30c014250f8cb9b068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жкх, городское хозяйство москвы, общество
14:35 26.05.2022
 

Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Почти миллион раз за месяц воспользовались горожане онлайн-сервисом mos.ru для проверки графика отключения горячей воды", - сказано в сообщении.
В комплексе напомнили, что для уточнения сроков планового отключения горячей воды нужно ввести в поисковой строке сервиса свой адрес, и что информацию можно получить также на сайтах www.moek.ru, www.online.moek.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и Едином диспетчерском центре.
Сообщается, что профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. Будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.
Отключение горячей воды в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 08:46
Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала