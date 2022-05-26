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Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз - РИА Новости, 26.05.2022
Москвичи обратились к онлайн-графику отключения горячей воды миллион раз
Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:35
2022-05-26T14:35
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Почти миллион раз за месяц воспользовались горожане онлайн-сервисом mos.ru для проверки графика отключения горячей воды", - сказано в сообщении.В комплексе напомнили, что для уточнения сроков планового отключения горячей воды нужно ввести в поисковой строке сервиса свой адрес, и что информацию можно получить также на сайтах www.moek.ru, www.online.moek.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и Едином диспетчерском центре.Сообщается, что профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. Будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, жкх, городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Москвичи использовали онлайн-сервис mos.ru для проверки графика отключения горячей воды почти миллион раз, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
.
"Почти миллион раз за месяц воспользовались горожане онлайн-сервисом mos.ru для проверки графика отключения горячей воды", - сказано в сообщении.
В комплексе напомнили, что для уточнения сроков планового отключения горячей воды нужно ввести в поисковой строке сервиса свой адрес, и что информацию можно получить также на сайтах www.moek.ru, www.online.moek.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и Едином диспетчерском центре.
Сообщается, что профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. Будут выполнены гидравлические испытания на более 17 тысяч километров сетей.