https://ria.ru/20220526/ukraina-1790979247.html

Драги: Путин готов к переговорам по разблокировке портов Украины

Драги: Путин готов к переговорам по разблокировке портов Украины - РИА Новости, 26.05.2022

Драги: Путин готов к переговорам по разблокировке портов Украины

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним выразил готовность продвигаться вперед в переговорах по... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:30

2022-05-26T21:30

2022-05-26T21:30

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РИМ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним выразил готовность продвигаться вперед в переговорах по разблокировке украинских портов.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в разговоре с Драги заявил о готовности России внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия политически мотивированных санкций. Также Путин отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки."Путин сказал мне, что порты заблокированы, потому что они были заминированы украинцами. Естественно, это было сделано для того, чтобы предотвратить нападение российских кораблей на Украину. Необходимо сотрудничество, с одной стороны, для очистки портов, а с другой — для предотвращения атак во время разминирования. Мы не говорили долго о гарантиях, но сделаем это, если дело пойдет дальше. Тем не менее, имело место желание двигаться в этом направлении", - сказал Драги на пресс-конференции.По словам итальянского премьера, он намерен обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, "чтобы увидеть, есть ли аналогичная готовность" у него.Драги заявил, что в украинских портах хранятся "многие миллионы центнеров зерна", которые нуждаются в отправке, "чтобы не сгнить". Путин, со слов итальянского премьера, заявил, что "этого недостаточно для разрешения продовольственного кризиса"."Это инициатива, которую я считаю своим долгом предпринять в связи с серьезностью гуманитарного кризиса, который может затронуть самых бедных в мире", - заявил Драги.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

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цены на нефть, владимир зеленский, украина, одесса