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На Украине признали, что есть сложности с обеспечением военных формой
На Украине признали, что есть сложности с обеспечением военных формой - РИА Новости, 26.05.2022
На Украине признали, что есть сложности с обеспечением военных формой
Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что есть проблемы в обеспечении украинских военнослужащих формой. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:22
2022-05-26T17:22
2022-05-26T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что есть проблемы в обеспечении украинских военнослужащих формой."К сожалению, в связи с войной мы сталкиваемся с определенными проблемами (в обеспечении военных формой – ред.). Многие люди покинули Украину из-за войны, и производители указывают на нехватку квалифицированного персонала. В частности, в нашей ситуации – швей", - приводит слова Маляр издание "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, страна.ua
На Украине признали, что есть сложности с обеспечением военных формой
Замминистра обороны Украины признала, что есть сложности с обеспечением военных формой