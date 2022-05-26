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Земан выразил надежду на победу Киева в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790852616.html
Земан выразил надежду на победу Киева в конфликте на Украине
Земан выразил надежду на победу Киева в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.05.2022
Земан выразил надежду на победу Киева в конфликте на Украине
Чехия и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не "гнилым компромиссом", а победой Украины, заявил чешский президент Милош Земан в четверг... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:27
2022-05-26T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
чехия
милош земан
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Чехия и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не "гнилым компромиссом", а победой Украины, заявил чешский президент Милош Земан в четверг после переговоров в Праге с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом."Наши сегодняшние переговоры с господином президентом Кассисом касались, прежде всего, ситуации на Украине. Наши позиции в этом схожи. И Чехия, и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины", - заявил на брифинге по окончании переговоров Земан. В свою очередь, Кассис отметил, что Швейцария "самым острым способом осудила" действия РФ на Украине и поддержала все антироссийские санкции Евросоюза. Оба президента заявили о том, что их страны будут продолжать оказывать гуманитарную помощь гражданам Украины, в частности, тем многочисленным украинским беженцам, в основном, женщинам и детям, которые пришли в их страны после 24 февраля. Земан и Кассис дали высокую оценку торгово-экономическим отношениям между обеими странами и отметили, что есть возможность расширить их за счет сотрудничества в научной сфере.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/pobeda-1789729861.html
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в мире, швейцария, чехия, милош земан, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:27 26.05.2022
 
Земан выразил надежду на победу Киева в конфликте на Украине

Земан: Чехия и Швейцария надеются, что конфликт на Украине разрешится победой Киева

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Чехия и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не "гнилым компромиссом", а победой Украины, заявил чешский президент Милош Земан в четверг после переговоров в Праге с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.
"Наши сегодняшние переговоры с господином президентом Кассисом касались, прежде всего, ситуации на Украине. Наши позиции в этом схожи. И Чехия, и Швейцария надеются, что конфликт на Украине будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины", - заявил на брифинге по окончании переговоров Земан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:26Специальная военная операция на Украине
NYT назвала победу Украины над Россией нереалистичной
В свою очередь, Кассис отметил, что Швейцария "самым острым способом осудила" действия РФ на Украине и поддержала все антироссийские санкции Евросоюза. Оба президента заявили о том, что их страны будут продолжать оказывать гуманитарную помощь гражданам Украины, в частности, тем многочисленным украинским беженцам, в основном, женщинам и детям, которые пришли в их страны после 24 февраля. Земан и Кассис дали высокую оценку торгово-экономическим отношениям между обеими странами и отметили, что есть возможность расширить их за счет сотрудничества в научной сфере.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 06:44Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияЧехияМилош ЗеманУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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